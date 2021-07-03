Звучала музыка и таяла душа: в Челябинске прошел концерт памяти «Аргун-2000»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки по четвертое июля. Прогнозир
03.07.2021

Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено на 4 июля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Руководитель единственного в Челябинской области приюта по реабилитации диких животных и птиц, из
03.07.2021

Карен Даллакян – орнитологам и политологам: Оставьте в покое лебедя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области орнитологи и общественники вновь озаботились состоянием краснокнижного лебе
02.07.2021

Орнитологи вновь обеспокоены судьбой лебедя, выпущенного губернатором Текслером на волю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил в экспертной сессии «Инфраструктурное стр
02.07.2021

Текслер: Мы планируем придать Челябинску новый вид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокатился на велосипеде по Челябинску и, оценив в
02.07.2021

Текслер проехался на велосипеде по Челябинску и дал ряд поручений
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.07.2021

На Челябинск и Копейск обрушился ливень с градом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.07.2021

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида – 38400 доз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.07.2021

В челябинской школе почтили память погибших в Аргуне правоохранителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.07.2021

В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.07.2021

В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.07.2021

В ЮУрГУ - выпускной
Челябинск
Аргун
концерт
ветераны
Герои Отечества
Культура
03.07.2021 20:50
Фото: Олег Каргаполов

Звучала музыка и таяла душа: в Челябинске прошел концерт памяти «Аргун-2000»

21 год назад, второго июля 2000 года, в восемь часов вечера, в чеченском Аргуне прогремел взрыв. По вине террористов-смертников в тот страшный день погибли 26 челябинских правоохранителей, находившихся в Чечне в служебной командировке.

Каждый год в память о милиционерах и работниках прокуратуры в столице Южного Урала возлагают цветы. В этом году - стараниями ветерана боевых действий в Чечне Владимира Саломатина и других неравнодушных людей - в Челябинске состоялся концерт классической музыки.

Он был посвящен Дню ветеранов боевых действий (отмечается в России первого июля) и трагическим событиям в Аргуне 21-летней давности и получил название «Аргун-2000».

Послушать рояль и саксофон, насладиться бессмертной музыкой великих композиторов в стенах центра искусств «Театр плюс Кино» на Пушкина, 64 собрались матери погибших в горячих точках челябинцев и участники локальных конфликтов с семьями.

В течение часа две очаровательные и невероятно талантливые женщины – солистка челябинской филармонии Наталья Гущина (рояль) и преподаватель Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского, на протяжении многих лет сотрудничающая с коллективами филармонии в качестве солистки, Татьяна Зайцева (саксофон) - дарили благодарным слушателям радость от прикосновения к прекрасному, вечному.

Рахманинов, Лист, Шопен, Моцарт, Пьяццолла, Морриконе, Таривердиев, Артемьев, Уэббер - каждое из сыгранных произведений стало откровением. Владимир Саломатин признался, что лично для него такие концерты – словно разговор с Богом.

Чарующая музыка гениев в виртуозном исполнении челябинских музыкантов бередила души, будила воспоминания, дарила надежду, уносила в далекие дали, заставляла воспарить над действительностью. Весь концерт за происходившим в зале с портретов наблюдали Герои.

Настоятель челябинского храма великомученика Пантелеимона иерей Владимир Панарин, оказавший поддержку проекту Владимира Саломатина (идею поддержал также отец Ярослав Иванов из отдела по делам молодежи Челябинской епархии), выразил уверенность, что мужчины, отдавшие жизни за други своя (способность жертвовать собой ради других, по Библии, является высшим проявлением любви) слышали и прозвучавшую в их честь музыку, и вообще слышат нашу повседневную жизнь, участвуют в ней. Священнослужитель сказал собравшимся в зале матерям, что они еще обязательно встретятся со своими погибшими на полях сражений сыновьями.

«Слушая такую прекрасную музыку, понимаешь, что человек богоподобен и создан для вечности – затрагивающая все струны души музыка просто не может звучать для праха земного», - считает настоятель.

Председатель челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Елена Чепик отметила, что для членов семей погибших такие мероприятия - еще одна замечательная возможность встретиться и пообщаться, получить эмоциональную подпитку.

«Проведение таких памятных концертов - это в своем роде культурная реабилитация: звуки волшебной музыки никого не оставили равнодушными. У некоторых матерей в ходе концерта на глазах выступали слезы», - поделилась Елена Чепик.

Владимир Саломатин как никто другой понимает значение музыки для людей, потерявших в жизни самое дорогое. Свой первый концерт, также приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий и получивший название «С молитвой о Пальмире», челябинец организовал в 2019-м году - реакция приглашенных подтвердила правильность выбранного им пути: музыка - животворяща, она нужна людям. Тем более такая возвышенная, по-настоящему прекрасная, какая звучит здесь. Живая музыка.

Как рассказал Владимир Саломатин агентству «Урал-пресс-информ», идея проведения концерта в память о погибших в Аргуне правоохранителях Челябинска пришла ему, когда в школе №110 открывали мемориальную доску следователю городской прокуратуры Николаю Симанову – 24-летний парень был в числе жертв жесточайшего теракта.

«Там я узнал, от участника тех событий Алексея Валентиновича Мартынова, что в день трагедии, второго июля, челябинцы на протяжении всех двадцати лет возлагают цветы», - сказал Владимир Саломатин (после концерта все гости его мероприятия дружно направились к Вечному огню, чтобы сделать то же самое – почтить память погибших).

В числе приглашенных на концерт и возложивших цветы к мемориалу была и Татьяна Николаевна Иванова – родная тетя Николая Симанова (его родителей и сестры, к сожалению, уже нет в живых). Эту замечательную, душевную женщину концерт потряс до глубины души. Она едва сдерживала слезы.

«Я сейчас заплачу. Концерт разбередил мне душу… - призналась она. - Слушая эту прекрасную музыку, я как будто переместилась в прошлое, в 2000-й год. Единственное, последняя мелодия (это была «Миссия» Эннио Морриконе - прим.) более-менее успокоила», - поделилась Татьяна Иванова.

Несмотря на заново пережитую грусть от потери близких, тетя героя нисколько не пожалела, что пришла – мероприятие ей очень понравилось. И, как известно, после того, как человек испытает сильные эмоции (в данном случае на них людей «спровоцировала» музыка), наступает облегчение, душа освобождается – пусть и не навсегда – от тяжелого груза.

Про свою любимого племянника Колю, который сам попросился в служебную командировку в Аргун, она сказала, что в семье сестры он был «долгожданным мальчиком».

«Всего его очень любили, он положительный был. Умненький, никогда не грубивший, уважительный. Всегда тепло встречал нас. Чаек-кофеек…» - с трудом сдерживая подступающие слезы, сказала Татьяна Николаевна.

На концерте – по приглашению Елены Чепик – были и две гостьи из Троицка. Это матери, потерявшие своих сыновей, Любовь Корнова (ее сын, морпех, погиб 26 лет назад) и Светлана Гончарова, чьи раны еще свежи: жизнь ее любимого ребенка, десантника, оборвалась в Сирии три года назад.

«Музыка все разбередила внутри. В своих воспоминаниях, добрых, теплых, мы снова оказались вместе со своими детьми – в прошлом, в котором они были живы. Мы очень благодарны и Елене Чепик – за то, что она нас пригласила, и, конечно, Владимиру Саломатину – за возможность побывать на таком замечательном концерте. Ради этого стоило приехать из Троицка», -отметила Светлана Гончарова (в родном городе, с помощью своей правой руки Любови Корновой, она занимается общественной деятельностью, мечтает создать в Троицке музей локальных войн, объединить ветеранские движения – Светлана Ивановна является учредителем и председателем патриотической организации «Перевал»).

«Я очень благодарен исполнительницам за виртуозную игру и подаренные эмоции. Музыка, которая прозвучала на концерте, вечна. Как вечны те ценности, за которые во все времена отдавали свои жизни русские воины. Вечер в центре искусств – не первое мероприятие Владимира Саломатина и Елены Чепик. Я считаю, что они делают очень нужное дело. Второго июля в зале собрались настоящие мужчины и не менее мужественные женщины», - поделился эмоциями участник боевых действий на Донбассе Филипп Венедиктов.

По его мнению, очень важно, что связь между ветеранами различных войн, представителями разных поколений не прерывается.

«Вчера на концерте собрались участники войны в Афганистане – это Павел Сергеевич Камнев, чеченских кампаний – Юрий Ксендзов, Алексей Сотников, Дмитрий Потапов, представители последней волны патриотов Отечества – участники конфликта на Донбассе Александр Фесенко, Владимир Забегаев. Приятно было снова повидать Любовь Фёдоровну Родионову – маму героя России Евгения Родионова, рад знакомству с легендой Челябинска, ветераном Владимиром Филичкиным. Надеюсь, с каждым новым концертом у Владимира Аркадьевича и Елены Петровны будет всё больше поддержки и благодарных слушателей. Спасибо им огромное за вчерашний вечер», - сказал Филипп Венедиктов.

«Спасибо за вчерашний концерт - знак внимания этим женщинам, потерявшим отцов, мужей и сыновей на забытой войне. Не было бы тебя, не было бы ничего подобного», - поблагодарил Владимира Саломатина за вечер живой музыки его товарищ, ветеран боевых действий, журналист и правозащитник Владимир Филичкин, процитировав Александра Вертинского: «И никто не додумался просто стать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги - это только ступени в бесконечные пропасти - к недоступной Весне!».

Под большим впечатлением от концерта - и ветеран боевых действий в Чечне Константин Ершов.

«Все мелодии очень хорошо подобраны. Люблю Шопена и Моцарта. Баха не люблю. Но зато прозвучала мелодия Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих»: я как раз был в Шатое, в Аргунском ущелье, - как раз в тех местах, где снимался фильм. Поэтому всегда и смотреть его люблю, и слушать из него музыку», - рассказал Константин Ершов.

Не оставили равнодушными ветерана и «Аве Мария» (с ангельской молитвы, ангельского приветствия, собственно, и начался концерт), и произведения Пьяццолла, и «Миссия» Морриконе – последнее произведение, исполненное Натальей Гущиной и Татьяной Зайцевой второго июля.

По словам солистки челябинской филармонии, это по-настоящему жизнеутверждающее творение итальянского маэстро: своя миссия – защитить Родину, помочь ближнему, посадить дерево, воспитать детей – есть у каждого из нас.

Что касается всей концертной программы, то произведения, которые прозвучали для участников боевых действий и матерей погибших, выбирала сама Наталья Гущина – и с этой задачей она справилась великолепно, с чуткостью, присущей истинному человеку искусства.

Константин Ершов как слушатель был очарован дуэтом рояля и саксофона. Он уверен, что такие концерты – живой, классической музыки – обязательно нужно продолжать. Ветеран целиком и полностью поддерживает Владимира Саломатина с его, наверное, самой большой мечтой – в день аргунской трагедии 2000-го года, второго июля, и в день трагедии магнитогорской, 31-го декабря (когда при взрыве погибли 39 взрослых и детей), услышать орган.

По твердому убеждению Владимира Саломатина, орган не может и не должен молчать.

«Думаю, было бы по-человечески правильно, если бы в эти страшные даты в Челябинске играл орган, в память о погибших 2 июля и 31 декабря. Чтобы все, кто хранит память о погибших, знали об этом, и все жители Челябинской области - тоже. Это важно для всех нас. Звучание органа достойно памяти погибших и память погибших достойна того, чтобы этот великий музыкальный инструмент не молчал. Это сделает нас немного лучше, добрее, а мир безопаснее», - уверен ветеран боевых действий в Чечне.

Со сцены в театре искусств Владимир Саломатин поделился со своими гостями, что идея «разговорить» орган в память о 26-ти погибших в Аргуне у него появилась буквально накануне концерта второго июля. И свою идею он всерьез намерен воплотить в жизнь. В память о жертвах взрыва в Магнитогорске это величественный инструмент уже зазвучал бы раньше – увы, из-за пандемии коронавируса этого пока не случилось. Но обязательно случится в будущем.


СПРАВКА

Второго июля 2000 года начиненный взрывчаткой грузовик под управлением террористов-смертников, сбив шлагбаум, на скорости врезался в здание временного отдела внутренних дел города Аргуна.

Прогремевший взрыв унес жизни 26 милиционеров, еще более 80 получили ранения различной степени тяжести.

Автор: Евгения Александрова
Челябинск
Аргун
концерт
ветераны
Герои Отечества
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки по четвертое июля. Прогнозир
03.07.2021

Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено на 4 июля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Руководитель единственного в Челябинской области приюта по реабилитации диких животных и птиц, из
03.07.2021

Карен Даллакян – орнитологам и политологам: Оставьте в покое лебедя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области орнитологи и общественники вновь озаботились состоянием краснокнижного лебе
02.07.2021

Орнитологи вновь обеспокоены судьбой лебедя, выпущенного губернатором Текслером на волю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил в экспертной сессии «Инфраструктурное стр
02.07.2021

Текслер: Мы планируем придать Челябинску новый вид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокатился на велосипеде по Челябинску и, оценив в
02.07.2021

Текслер проехался на велосипеде по Челябинску и дал ряд поручений
Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.07.2021

В челябинской школе почтили память погибших в Аргуне правоохранителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.07.2021

Текслер: Мы планируем придать Челябинску новый вид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

В Челябинске автомобилистка получила травмы, врезавшись в тросовое ограждение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие двое суток
Среда обитания

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля

02.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Наступил центральный месяц лета – июль. По прогнозам синоптиков первые пять дней июля в Челябинск
Среда обитания

Какой будет погода в июле на Южном Урале

01.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» будет закрыто по причине заморозки пр
Экономика

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается

01.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Автомобилисты Челябинска предлагали заместителю главы города по дорожному хозяйству Максиму Куляш
Общество

Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»

30.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают о возможных грозах, граде, шквалистом усилении ветра на
Среда обитания

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары

30.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Споры вокруг реконструкции Комсомольского проспекта в Челябинске по поводу появления там так назы
Общество

Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка

29.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

03.07.2021 20:50

Звучала музыка и таяла душа: в Челябинске прошел концерт памяти «Аргун-2000»

03.07.2021 19:02

На Челябинск и Копейск обрушился ливень с градом

03.07.2021 17:15

Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено на 4 июля

03.07.2021 17:03

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида – 38400 доз

03.07.2021 14:17

В челябинской школе почтили память погибших в Аргуне правоохранителей

03.07.2021 13:17

В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида

03.07.2021 12:25

В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом

03.07.2021 11:06

В ЮУрГУ - выпускной

03.07.2021 10:34

Карен Даллакян – орнитологам и политологам: Оставьте в покое лебедя

03.07.2021 10:05

Отменен фестиваль кузнецов и традиционных народных ремёсел в Сатке

03.07.2021 00:13

В четырех города Челябинской области продлили НМУ

03.07.2021 00:03

В выходные в Челябинской области жара, грозы, град, ливни, усиление ветра

02.07.2021 23:27

Анонсы событий и мероприятий на третье и четвертое июля

02.07.2021 21:02

Победители «Метрошки» получат в подарок от РМК экскурсию на базу клуба «Зенит»

02.07.2021 20:30

Орнитологи вновь обеспокоены судьбой лебедя, выпущенного губернатором Текслером на волю

02.07.2021 19:31

Текслер: Мы планируем придать Челябинску новый вид

02.07.2021 19:00

В Челябинской области из-за ковида запретили массовое празднование Дня металлурга

02.07.2021 17:11

В Магнитогорске возбуждены уголовные дела по фальшивым антиковидным справкам

02.07.2021 17:08

Виноваты водоросли: купание на Тургояке может быть аллергенным

02.07.2021 17:03

«Водоканал» Златоуста сбрасывал сточные воды в реки Ай и Большая Тесьма без разрешения

02.07.2021 16:46

В Златоусте неудобства для инвалидов в отделении реабилитации были связаны с ремонтом

02.07.2021 15:56

Чиновники Миасса стали фигурантами уголовного дела

02.07.2021 15:47

Почти 15 тысяч дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с использованием механизма эскроу в ВТБ

02.07.2021 15:40

Жители Пласта, похитившие с предприятия золото на семь миллионов рублей, отправились в колонию

02.07.2021 14:43

Текслер проехался на велосипеде по Челябинску и дал ряд поручений

02.07.2021 13:36

На Южном Урале разыграли гранты среди семейных ферм

02.07.2021 13:28

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля

02.07.2021 13:13

Общественники нашли еще одно предприятие, которое сливает сточные воды в реку Миасс

02.07.2021 13:02

КСП начало проверку минэкономразвития и Центра «Мой бизнес», где уволился гендиректор

02.07.2021 12:35

В Челябинске ГИБДД объявляет набор на службу в полк ДПС

02.07.2021 12:29

В Магнитогорске для детей с инвалидностью откроются новые возможности

02.07.2021 12:08

В Челябинской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом

02.07.2021 11:58

Сотрудники ГИБДД записали креативный ролик накануне профессионального праздника

02.07.2021 11:38

Копейская велогонщица захватила лидерство на чемпионате России по маунтинбайку

02.07.2021 11:23

ММК присоединился к Социальной хартии российского бизнеса

02.07.2021 11:05

В Челябинской области число выявленных за сутки случаев ковида превысило 200

02.07.2021 10:09

Шершневское водохранилище пополнилось новыми обитателями

02.07.2021 09:47

Вакцинированные южноуральцы смогут бесплатно отдохнуть

02.07.2021 09:27

Туристы уничтожили краснокнижные орхидеи на Таганае

01.07.2021 23:57

Челябинск накрыло вонючей дымкой при удушающей жаре, минэкологии успокаивает

01.07.2021 22:22

Что изменится в Челябинске после обращения жительницы к Владимиру Путину

01.07.2021 19:01

Анонсы событий и мероприятий на второе июля

01.07.2021 18:49

Работы по реконструкции аэродрома в Магнитогорске начнутся в 2021 году

01.07.2021 18:24

Губернатор пообщался с челябинкой, дозвонившейся Владимиру Путину

01.07.2021 18:11

С 1 июля тарифы на электроэнергию для южноуральцев выросли на 3,4 %

01.07.2021 17:28

Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО

01.07.2021 17:08

«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска

01.07.2021 16:50

Путин благословил спортсменов на Олимпийские игры

01.07.2021 16:38

Прокуратура открыла «горячую» линию по вопросам отдыха детей в лагерях

01.07.2021 16:34

Сотрудники соцзащиты Челябинской области наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей

01.07.2021 16:27

Житель Карабаша облил сожительницу бензином и поджег

01.07.2021 16:03

В Челябинске задержан подросток из Дагестана, сбежавший из дома

01.07.2021 15:57

Спас ребенок: экс-чиновница минздрава осуждена, но пока останется на свободе

01.07.2021 15:50

Южноуральцы страхуют свои квартиры и дома в «Сбербанк страхование»

01.07.2021 13:42

Житель Красноармейского района воспользовался маской, чтобы «прикрыть» состояние опьянения

01.07.2021 13:20

«УРАЛКУЗ» выбрал лучшего слесаря-ремоньника

01.07.2021 13:06

Златоустовская «Уралочка» бьется на всех ватерпольных «фронтах»

01.07.2021 12:59

Какой будет погода в июле на Южном Урале

01.07.2021 12:55

Два учредителя сельхозкооператива из Октябрьского района обманули минсельхоз

01.07.2021 12:54

Более 61 тысячи южноуральцев сумели справиться с ковидом

01.07.2021 12:52

В Кизильском районе рецидивист напал на 90-летнюю бабушку

01.07.2021 12:25

ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 триллиона рублей

01.07.2021 11:25

Челябинцы, покупающие поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, попадут под статью

01.07.2021 11:15

В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по федеральным трассам

01.07.2021 10:55

В Челябинске автомобилистка получила травмы, врезавшись в тросовое ограждение

01.07.2021 10:51

В шести городах Челябинской области продлены НМУ, Челябинск накрыло вонючей дымкой

01.07.2021 10:48

Массовые мероприятия отменяются

01.07.2021 10:42

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается

01.07.2021 09:53

Четверг начался с 30-градусной жары, дальше - больше

30.06.2021 23:40

Анонсы событий и мероприятий на первое июля

30.06.2021 21:40

Проект РМК «Помощь уже здесь» признали лучшим социальным проектом в России в 2021 году

30.06.2021 21:11

Никакого взрыва газового баллона возле роддома в Челябинске не было

30.06.2021 21:05

В Челябинске во время движения загорелась маршрутка

30.06.2021 18:40

В Челябинск прибыли специалисты из Москвы по проекту метротрамвая, скоро начнется проектирование

30.06.2021 17:48

Путин – о метротраме в Челябинске: Деньги на него есть, осталось запустить работу

30.06.2021 17:16

Путин: У молодежи появится «Пушкинская карта»

30.06.2021 17:15

Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию

30.06.2021 16:55

Мы в ответе за то, что загрязнили: состояние экологии зависит от каждого из нас

30.06.2021 16:37

Прокуратура Снежинска заинтересовалась деятельностью яхт-клуба

30.06.2021 16:32

Путин объяснил, почему и когда лучше ставить прививку переболевшим ковидом

30.06.2021 16:24

Путин об аферистах, которые обманывают пенсионеров: Это просто подонки

30.06.2021 15:51

«Ростелеком» экспонирует Кубок чемпионов Ночной хоккейной лиги

30.06.2021 15:49

Путин объяснил, почему морковь и картофель стали дороже бананов

30.06.2021 15:41

Пожар на рынке в Металлургическом районе Челябинска не повлиял на работу роддома

30.06.2021 15:40

Путин рекомендовал губернаторам проводить свои «прямые лини»

30.06.2021 15:35

Вторая режиссёрская лаборатория «Контур» стартовала в Молодёжном театре

30.06.2021 15:25

Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»

30.06.2021 15:06

Путин: Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет слухи

30.06.2021 14:54

Путин рассказал, какой вакциной от ковида привился и почему был сделан такой выбор

30.06.2021 14:33

Челябинская область получила очередную партию вакцины от COVID-19

30.06.2021 14:15

Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка

30.06.2021 13:19

В Челябинской области созданы новые памятники природы и ООПТ

30.06.2021 12:39

В Челябинской области за время пандемии умерло более трех тысяч пациентов с ковидом

30.06.2021 12:09

В Челябинской области продлили ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам

30.06.2021 11:46

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары

30.06.2021 10:56

В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком

30.06.2021 10:49

В Челябинской области из-за жары на три дня ограничат движение большегрузов

30.06.2021 10:27

В Аргаяше пьяный мужчина оказал сопротивление спасателям, которые пытались вытащить его из озера

30.06.2021 10:16

«Ах, что это был за поцелуй!»

30.06.2021 09:58

Чиновники и спортсмены продолжают защищаться от ковида