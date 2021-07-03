Звучала музыка и таяла душа: в Челябинске прошел концерт памяти «Аргун-2000»

21 год назад, второго июля 2000 года, в восемь часов вечера, в чеченском Аргуне прогремел взрыв. По вине террористов-смертников в тот страшный день погибли 26 челябинских правоохранителей, находившихся в Чечне в служебной командировке.

Каждый год в память о милиционерах и работниках прокуратуры в столице Южного Урала возлагают цветы. В этом году - стараниями ветерана боевых действий в Чечне Владимира Саломатина и других неравнодушных людей - в Челябинске состоялся концерт классической музыки.

Он был посвящен Дню ветеранов боевых действий (отмечается в России первого июля) и трагическим событиям в Аргуне 21-летней давности и получил название «Аргун-2000».

Послушать рояль и саксофон, насладиться бессмертной музыкой великих композиторов в стенах центра искусств «Театр плюс Кино» на Пушкина, 64 собрались матери погибших в горячих точках челябинцев и участники локальных конфликтов с семьями.

В течение часа две очаровательные и невероятно талантливые женщины – солистка челябинской филармонии Наталья Гущина (рояль) и преподаватель Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского, на протяжении многих лет сотрудничающая с коллективами филармонии в качестве солистки, Татьяна Зайцева (саксофон) - дарили благодарным слушателям радость от прикосновения к прекрасному, вечному.

Рахманинов, Лист, Шопен, Моцарт, Пьяццолла, Морриконе, Таривердиев, Артемьев, Уэббер - каждое из сыгранных произведений стало откровением. Владимир Саломатин признался, что лично для него такие концерты – словно разговор с Богом.

Чарующая музыка гениев в виртуозном исполнении челябинских музыкантов бередила души, будила воспоминания, дарила надежду, уносила в далекие дали, заставляла воспарить над действительностью. Весь концерт за происходившим в зале с портретов наблюдали Герои.

Настоятель челябинского храма великомученика Пантелеимона иерей Владимир Панарин, оказавший поддержку проекту Владимира Саломатина (идею поддержал также отец Ярослав Иванов из отдела по делам молодежи Челябинской епархии), выразил уверенность, что мужчины, отдавшие жизни за други своя (способность жертвовать собой ради других, по Библии, является высшим проявлением любви) слышали и прозвучавшую в их честь музыку, и вообще слышат нашу повседневную жизнь, участвуют в ней. Священнослужитель сказал собравшимся в зале матерям, что они еще обязательно встретятся со своими погибшими на полях сражений сыновьями.

«Слушая такую прекрасную музыку, понимаешь, что человек богоподобен и создан для вечности – затрагивающая все струны души музыка просто не может звучать для праха земного», - считает настоятель.

Председатель челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Елена Чепик отметила, что для членов семей погибших такие мероприятия - еще одна замечательная возможность встретиться и пообщаться, получить эмоциональную подпитку.

«Проведение таких памятных концертов - это в своем роде культурная реабилитация: звуки волшебной музыки никого не оставили равнодушными. У некоторых матерей в ходе концерта на глазах выступали слезы», - поделилась Елена Чепик.

Владимир Саломатин как никто другой понимает значение музыки для людей, потерявших в жизни самое дорогое. Свой первый концерт, также приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий и получивший название «С молитвой о Пальмире», челябинец организовал в 2019-м году - реакция приглашенных подтвердила правильность выбранного им пути: музыка - животворяща, она нужна людям. Тем более такая возвышенная, по-настоящему прекрасная, какая звучит здесь. Живая музыка.

Как рассказал Владимир Саломатин агентству «Урал-пресс-информ», идея проведения концерта в память о погибших в Аргуне правоохранителях Челябинска пришла ему, когда в школе №110 открывали мемориальную доску следователю городской прокуратуры Николаю Симанову – 24-летний парень был в числе жертв жесточайшего теракта.

«Там я узнал, от участника тех событий Алексея Валентиновича Мартынова, что в день трагедии, второго июля, челябинцы на протяжении всех двадцати лет возлагают цветы», - сказал Владимир Саломатин (после концерта все гости его мероприятия дружно направились к Вечному огню, чтобы сделать то же самое – почтить память погибших).

В числе приглашенных на концерт и возложивших цветы к мемориалу была и Татьяна Николаевна Иванова – родная тетя Николая Симанова (его родителей и сестры, к сожалению, уже нет в живых). Эту замечательную, душевную женщину концерт потряс до глубины души. Она едва сдерживала слезы.

«Я сейчас заплачу. Концерт разбередил мне душу… - призналась она. - Слушая эту прекрасную музыку, я как будто переместилась в прошлое, в 2000-й год. Единственное, последняя мелодия (это была «Миссия» Эннио Морриконе - прим.) более-менее успокоила», - поделилась Татьяна Иванова.

Несмотря на заново пережитую грусть от потери близких, тетя героя нисколько не пожалела, что пришла – мероприятие ей очень понравилось. И, как известно, после того, как человек испытает сильные эмоции (в данном случае на них людей «спровоцировала» музыка), наступает облегчение, душа освобождается – пусть и не навсегда – от тяжелого груза.

Про свою любимого племянника Колю, который сам попросился в служебную командировку в Аргун, она сказала, что в семье сестры он был «долгожданным мальчиком».

«Всего его очень любили, он положительный был. Умненький, никогда не грубивший, уважительный. Всегда тепло встречал нас. Чаек-кофеек…» - с трудом сдерживая подступающие слезы, сказала Татьяна Николаевна.

На концерте – по приглашению Елены Чепик – были и две гостьи из Троицка. Это матери, потерявшие своих сыновей, Любовь Корнова (ее сын, морпех, погиб 26 лет назад) и Светлана Гончарова, чьи раны еще свежи: жизнь ее любимого ребенка, десантника, оборвалась в Сирии три года назад.

«Музыка все разбередила внутри. В своих воспоминаниях, добрых, теплых, мы снова оказались вместе со своими детьми – в прошлом, в котором они были живы. Мы очень благодарны и Елене Чепик – за то, что она нас пригласила, и, конечно, Владимиру Саломатину – за возможность побывать на таком замечательном концерте. Ради этого стоило приехать из Троицка», -отметила Светлана Гончарова (в родном городе, с помощью своей правой руки Любови Корновой, она занимается общественной деятельностью, мечтает создать в Троицке музей локальных войн, объединить ветеранские движения – Светлана Ивановна является учредителем и председателем патриотической организации «Перевал»).

«Я очень благодарен исполнительницам за виртуозную игру и подаренные эмоции. Музыка, которая прозвучала на концерте, вечна. Как вечны те ценности, за которые во все времена отдавали свои жизни русские воины. Вечер в центре искусств – не первое мероприятие Владимира Саломатина и Елены Чепик. Я считаю, что они делают очень нужное дело. Второго июля в зале собрались настоящие мужчины и не менее мужественные женщины», - поделился эмоциями участник боевых действий на Донбассе Филипп Венедиктов.

По его мнению, очень важно, что связь между ветеранами различных войн, представителями разных поколений не прерывается.

«Вчера на концерте собрались участники войны в Афганистане – это Павел Сергеевич Камнев, чеченских кампаний – Юрий Ксендзов, Алексей Сотников, Дмитрий Потапов, представители последней волны патриотов Отечества – участники конфликта на Донбассе Александр Фесенко, Владимир Забегаев. Приятно было снова повидать Любовь Фёдоровну Родионову – маму героя России Евгения Родионова, рад знакомству с легендой Челябинска, ветераном Владимиром Филичкиным. Надеюсь, с каждым новым концертом у Владимира Аркадьевича и Елены Петровны будет всё больше поддержки и благодарных слушателей. Спасибо им огромное за вчерашний вечер», - сказал Филипп Венедиктов.

«Спасибо за вчерашний концерт - знак внимания этим женщинам, потерявшим отцов, мужей и сыновей на забытой войне. Не было бы тебя, не было бы ничего подобного», - поблагодарил Владимира Саломатина за вечер живой музыки его товарищ, ветеран боевых действий, журналист и правозащитник Владимир Филичкин, процитировав Александра Вертинского: «И никто не додумался просто стать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги - это только ступени в бесконечные пропасти - к недоступной Весне!».

Под большим впечатлением от концерта - и ветеран боевых действий в Чечне Константин Ершов.

«Все мелодии очень хорошо подобраны. Люблю Шопена и Моцарта. Баха не люблю. Но зато прозвучала мелодия Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих»: я как раз был в Шатое, в Аргунском ущелье, - как раз в тех местах, где снимался фильм. Поэтому всегда и смотреть его люблю, и слушать из него музыку», - рассказал Константин Ершов.

Не оставили равнодушными ветерана и «Аве Мария» (с ангельской молитвы, ангельского приветствия, собственно, и начался концерт), и произведения Пьяццолла, и «Миссия» Морриконе – последнее произведение, исполненное Натальей Гущиной и Татьяной Зайцевой второго июля.

По словам солистки челябинской филармонии, это по-настоящему жизнеутверждающее творение итальянского маэстро: своя миссия – защитить Родину, помочь ближнему, посадить дерево, воспитать детей – есть у каждого из нас.

Что касается всей концертной программы, то произведения, которые прозвучали для участников боевых действий и матерей погибших, выбирала сама Наталья Гущина – и с этой задачей она справилась великолепно, с чуткостью, присущей истинному человеку искусства.

Константин Ершов как слушатель был очарован дуэтом рояля и саксофона. Он уверен, что такие концерты – живой, классической музыки – обязательно нужно продолжать. Ветеран целиком и полностью поддерживает Владимира Саломатина с его, наверное, самой большой мечтой – в день аргунской трагедии 2000-го года, второго июля, и в день трагедии магнитогорской, 31-го декабря (когда при взрыве погибли 39 взрослых и детей), услышать орган.

По твердому убеждению Владимира Саломатина, орган не может и не должен молчать.

«Думаю, было бы по-человечески правильно, если бы в эти страшные даты в Челябинске играл орган, в память о погибших 2 июля и 31 декабря. Чтобы все, кто хранит память о погибших, знали об этом, и все жители Челябинской области - тоже. Это важно для всех нас. Звучание органа достойно памяти погибших и память погибших достойна того, чтобы этот великий музыкальный инструмент не молчал. Это сделает нас немного лучше, добрее, а мир безопаснее», - уверен ветеран боевых действий в Чечне.

Со сцены в театре искусств Владимир Саломатин поделился со своими гостями, что идея «разговорить» орган в память о 26-ти погибших в Аргуне у него появилась буквально накануне концерта второго июля. И свою идею он всерьез намерен воплотить в жизнь. В память о жертвах взрыва в Магнитогорске это величественный инструмент уже зазвучал бы раньше – увы, из-за пандемии коронавируса этого пока не случилось. Но обязательно случится в будущем.



СПРАВКА

Второго июля 2000 года начиненный взрывчаткой грузовик под управлением террористов-смертников, сбив шлагбаум, на скорости врезался в здание временного отдела внутренних дел города Аргуна.

Прогремевший взрыв унес жизни 26 милиционеров, еще более 80 получили ранения различной степени тяжести.