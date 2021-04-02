2021 год оказался для Челябинской области богат на двойняшек

В Челябинской области в 2021-м году на свет появились 117 пар двойняшек. Об этом сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона.

Всего за три месяца текущего года на Южном Урале родилось восемь тысяч 272 малыша: четыре тысячи 260 мальчиков и четыре тысячи 12 девочек.

В госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области отмечают, что в областном перинатальном центре родители могут зарегистрировать рождение своего малыша, получив свидетельство о рождении и справки о рождении (для назначения пособия) в день выписки, не обращаясь в отделы ЗАГС. Это очень удобно.

Кроме государственной регистрации рождения, в перинатальном центре на Воровского в Челябинске можно также зарегистрировать установление отцовства. Более того, родители новорожденного, не состоящие в браке, могут даже официально заключить брак в стенах центра.

По данным регионального госкомитета по делам ЗАГС, в первом квартале текущего года в областном перинатальном центре было выдано 458 свидетельств о рождении и дюжина свидетельств об установлении отцовства.