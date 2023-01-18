40 тонн сахара передали челябинские таможенники социальным центрам

Челябинские таможенники передали 40 тонн сахара в социальные центры Челябинской и Свердловской областей.

Несколько месяцев назад сотрудники мобильной группы Челябинской таможни задержали товар как временно запрещенный к вывозу с территории Российской Федерации.

«Три товарные партии общим весом 40 тонн пытались вывезти из страны под видом подсолнечного масла и фруктов», - рассказал Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.

В рамках административного производства сахар изъяли, после чего было решено передать товар социальным учреждениям.

16 тонн получил комплексный центр социального обслуживания населения города Екатеринбурга.

24 тонны отправились в муниципальное бюджетное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Южноуральского городского округа.