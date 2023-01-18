18.01.2023
Медведи в зоопарке вышли из спячки
18.01.2023
Челябинская публичная библиотека представит «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2023 год
18.01.2023
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» останется в СИЗО
17.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 января (18+)
17.01.2023
Сотрудники ГИБДД попались на получении взятки от пьяного водителя
17.01.2023
Южноуральцы активно подают заявки на догазификацию
40 тонн сахара передали челябинские таможенники социальным центрам
14.01.2023
Фонд президентских грантов выделил 81 миллион рублей на НКО Челябинской области
30.01.2018
Подарок от ММК: в Магнитогорске пятеро врачей стали новоселами
02.11.2017
Металлурги «Уральской кузницы» прошли плановое медицинское обследование у узких специалистов
17.02.2016
В «Интерсвязи» эпидемия беременности
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023