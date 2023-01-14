Фонд президентских грантов выделил 81 миллион рублей на НКО Челябинской области

Фонд президентских грантов в 2023 году предоставил Челябинской области свыше 81 миллиона рублей на поддержку некоммерческих проектов.

Итоги первого конкурсного отбора заявок опубликованы на сайте фонда. Одобрение получило подавляющее большинство социальных программ, с которыми южноуральцы обратились в фонд: запрос был на 118 миллионов рублей.

Вот некоторые из проектов-победителей:

Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Магнитогорска;

Военно-патриотический слет для детей и подростков "Десантник-2023";

Конная лига Чемпионов;

IT- академия серебряного возраста;

Мобильная служба медико-профилактической помощи бездомным людям;

Маршрут памяти;

Спортивная реабилитация инвалидов по зрению в условиях туристско-рекреационного пространства Челябинской области;

Туристические походы выходного дня;

Экскурсионный тур Страницы истории города Златоуста в творчестве скульптора Владимира Жарикова;

Ресурсно-методический центр по сопровождению детей с аутизмом на базе АНО "Звездный дождь";

Народные игры - шаг к здоровому образу жизни;

Реконструкция Златоустовского казачьего корпуса на месте исторической локации;

Уральская крепость - один день в прошлом;

Инклюзивный коммуникативный лагерь для особенных подростков "В стиле ROCK";

Образовательная детская программа локального сельского туризма "Тропа - Пугачевское городище";

Бродяга - учитель добра. Школа подготовки волонтеров для приютов домашних животных;

Медико-психологическая помощь и поддержка бездомным людям и людям, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.