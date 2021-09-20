Абонентам МегаФона теперь доступны четыре самых популярных сервиса сразу, и по выгодной цене

МегаФон объединил самые востребованные цифровые продукты в единую мультиподписку «МегаФон Плюс».

Впервые в одном предложении появились два крупных игрока из одного сегмента – онлайн-кинотеатры IVI и START, а также крупнейший книжный сервис MyBook и музыкальное приложение СберЗвук.

Как отмечают в пресс-службе компании, пользователи получат доступ к четырем сервисам с выгодой более 60-ти процентов.

На основе анализа больших данных МегаФон изучил предпочтения абонентов в ключевых категориях – онлайн-видео, музыка и книги. Сервисы, занимающие лидерские позиции в своих сегментах, стали партнерами в «МегаФон Плюс».

Новый продукт включает подписку на крупнейший российский онлайн-кинотеатр IVI, активно растущий видеосервис с собственным оригинальным контентом START, крупнейший в России книжный сервис по подписке MyBook, входящий в группу компаний «ЛитРес», и аудиосервис СберЗвук.

«Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров «МегаФон Плюс» – это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов – возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой», – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Наличие в подписке сразу нескольких топ-партнеров, одинаково востребованных у абонентов, гарантирует всем участникам привлечение и сохранение постоянной аудитории. Зачастую пик популярности видеосервисов напрямую связан с периодом выхода новинок. Наличие двух ведущих взаимодополняющих друг друга онлайн-кинотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы.

«МегаФон Плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 рублей в месяц, что позволит экономить более 60-ти процентов от общей стоимости всех входящих продуктов. За год экономия каждого пользователя составит более восьми тысяч рублей. Подписка «МегаФон Плюс» доступна абонентам всех операторов связи.

Подключить «МегаФон Плюс» можно на сайте и в личном кабинете.