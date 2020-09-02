Администрации Челябинска понадобилась помощь прокуратуры
Прокуратура Курчатовского района Челябинска потребовала от арендатора погасить в бюджет города задолженность за аренду земельного участка. Она составила около 250 тысяч рублей.
Прокурорской проверкой было установлено, что между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска и ООО «Автовокзал плюс» заключен договор аренды земельного участка, расположенного по Свердловскому тракту.
Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, компания не производила оплату аренды земельного участка с 2018 года, в результате чего у организации возникла задолженность в размере свыше 234 тысяч рублей.
Наличие задолженности по арендной плате не способствует пополнению доходной части местного бюджета неналоговыми видами доходов, то есть формированию, исполнению и контролю за исполнением местного бюджета, что негативно сказывается на экономическом состоянии муниципального образования.
По факту выявленных нарушений директору ООО «Автовокзал плюс» прокурором внесено представление об устранении нарушений закона.
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