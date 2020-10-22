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Администрация Челябинска опубликовала телефоны, по которым горожане могут обращаться помощью к медикам

Общество
Сегодня, 15:00
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Автор: 
Инна Шемаева

Администрация Челябинска обновила и актуализировала номера телефонов больниц и поликлиник города для вызова врачей на дом.

Номера телефонов больниц и поликлиник заболевшие челябинцы могут узнать на сайте администрации города. По этим номерам можно задать и вопросы, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее администрация Челябинская напомнила жителям, с 12 октября кабинеты и выездные бригады неотложной помощи во всех медицинских организациях города переведены на круглосуточный режим работы.

Напомним, теперь скорая медицинская помощь в Челябинске будет выезжать не по всем вызовам в связи с возросшей загруженностью в период пандемии.

Медики не поедут на жалобы на отравление, тахикардию, боль в животе и рвоту, на обморок, на подозрение на короновирусную инфекцию, на боли в грудной клетке, на затрудненное дыхание. Не приедет скорая и к тому, кого трясет или кому непонятно почему вдруг стало плохо, а также к контактным по ковиду.

При признаках ОРВИ, повышении температуры, болях любого характера, повышении артериального давления и тому подобное, нужно вызывать бригады неотложной помощи.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
коронавирус
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