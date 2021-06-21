Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта

Дорожные службы Челябинска планируют возобновить полномасштабный ремонт на Комсомольском проспекте, который осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (работы ведутся на участке от улицы Чайковского до Чичерина). Об этом сегодня, 21июня, на аппаратном совещании в администрации города заявил замглавы Челябинска Максим Куляшов. Однако он не огласил результаты независимой экспертизы, которые должны были быть готовы к 16 июня в ответ массовое недовольство данным ремонтом автомобилистов.

Дело в том, что градус недовольства челябинских автомобилистов растет день ото дня – жители массово жалуются на пробки и находят странными размеры островков безопасности. Они мешают нормальному движению, считают автомобилисты, и в дальнейшем не сделают магистраль безопасной, а наоборот будут способствовать росту числа ДТП.

«Это не островки безопасности. Я выезжал с перекрестка, у меня не было возможности из-за них перестроится вправо. Я просто врезался в один из островков. А представляете, что будет тут зимой? Это место будет местом массовых аварий», - предположил водитель Сергей.

«Сейчас проводится проверка прокуратуры, которая должна дать оценку правильности проводимых работ. После этого у меня будет доклад к вам», - сказал Куляшов, пояснив, что до конца дня доложит главе о тех действиях, которые предпримет комитет, изучив замечания, сделанные проверяющими и экспертами. Однако уточнил, что прокуратура не будет вникать в детали, связанные, к примеру, с размерами островков безопасности.

Эти заявления не понравились главе города Наталье Котовой и она предложили Максиму Куляшову после аппаратного совещания зайти к ней.

Таким образом вопрос о соответствии дорожного ремонта проекту пока что так и остался вопросом.