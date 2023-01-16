Администрация Челябинска рассчитывает миллионными штрафами подстегнуть активность дорожных служб

В Челябинске за первую декаду января за плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на три миллиона рублей. Большинство штрафов выписаны за плохую уборку тротуаров от наледи и снега.

О результатах проверок качества содержания улично-дорожной сети сообщил сегодня, 16 января, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«За неделю вывезено 118 тысяч тонн снега на снегосвалку. Подрядчикам было выписано штрафов на сумму три миллиона сто тысяч рублей. Сейчас ожидается потепление, осадки в виде снега и дождя. Задача подрядчиков привести улично-дорожную часть в порядок», - сказал Ксензов.

Не убираются тротуары, остановки, город завален снежными кучами: такими жалобами засыпают горожане администрацию Челябинска.

«Давайте активнее работать с подрядчиками, может быть штрафные санкции их подстегнут к активной работе», - сказала глава города Наталья Котова.

По данным управления дорожного хозяйства сейчас в городе производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега.