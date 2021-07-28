Адвокат главы регионального ПФР подал жалобу на его арест

Адвокат управляющего челябинским пенсионным фондом Виктора Чернобровина, которого отправили в СИЗО по обвинению во взяточничестве в крупном размере, подал жалобу в областной суд.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил защитник Чернобровина Владислав Шершиков.

«Жалоба подана. Все остальное без подробностей в интересах следствия», - сказал Шершиков.

Напомним, по версии следствия Чернобровин получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Чернобровину инкриминируют взятку в особо крупном размере. Речь идет о 26 миллионах рублей.

Свою вину глава областного ПФР отрицает. По решению суда он отправлен в СИЗО на два месяца.

Напомним, по этому уголовному делу также проходят обвиняемые во взяточничестве начальник административно-хозяйственной части отделения ПФР Рудольф Зайцев и замглавы областного отделения ПФР Александр Орехов. Именно они назвали Чернобровина своим соучастником.