Аэропорт Челябинск пока не стал всепогодной воздушной гаванью

Известный общественник и правозащитник, заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин не может вернуться в Челябинск из-за тумана. Аэропорт областного центра по-прежнему не принимает рейсы.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Олег Дубровин, из Москвы он не может вылететь со вчерашнего дня. В столице он находился на трехдневном семинаре, который, который проходил в школе управления «Сенеж» для Общественной палаты Российской Федерации.

«Где разрекламированная в Челябинске система посадки для первых лиц государства, готовящаяся в ШОС и БРИКС? Огромные деньги выделялись для самой совершенной системы посадки самолетов», - возмущается Олег Дубровин.

Напомним, в марте 2019 года, Главгосэкспертиза России одобрила обновленный проект реконструкции аэропорта Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Изменения в проект реконструкции были внесены с целью повышения статуса аэропорта до III категории международной авиационной организации ИКАО. Было обещано, что аэропорт после реконструкции сможет принимать все типы воздушных судов без ограничения по взлетной массе в любое время года и при любой погоде.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь аэропорта Жанна Нивоструева, решение о вылете и посадке самолетов принимает экипаж и авиакомпания из пункта вылета. Что касается приема лайнеров в любую погоду, то это произойдет, когда закончится реконструкция аэропорта.

«Реконструкция аэропорта по второму этапу строительства осуществляется в рамках государственной программы развития транспортной системы и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Ее заказчик МУП «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов». Подрядчик – АО «Центрдорстрой». Сейчас на объекте продолжается монтаж светосигнального оборудования и расширение аэродрома для захода на посадку по третьей категории. Работы продолжаются. Как только работы будет приняты заказчиком, объект будет сдан нам в эксплуатацию», - рассказала Жанна Нивоструева.

Напомним, аэропорт Челябинск после завершения всех работ станет воздушной гаванью III категории международной авиационной организации ИКАО. Это даст право принимать все типы воздушных судов без ограничения по взлетной массе в любое время года и при любой погоде.

На данный момент третью категорию имеют лишь несколько российских аэропортов, в том числе Шереметьево, Домодедово и Пулково.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске туман второй день подряд вносит коррективы в расписание полетов воздушных судов, в работу аэропорта и в планы пассажиров.