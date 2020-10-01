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Туманы второй день подряд вносят коррективы в работу челябинского аэропорта

Среда обитания
Сегодня, 09:51
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинске туман второй день подряд вносит коррективы в расписание полетов воздушных судов, в работу аэропорта и в планы пассажиров.

Южноуральцам, которые должны были вылететь на Ростов авиакомпанией А4 еще 30 сентября в 15 часов 55 минут, вынуждены будут просидеть в челябинском аэропорту до 12 часов 50 минут первого октября.

В Казань воздушный лайнер компании Royal Flight должен был отправиться ранним утром (в четыре часа 20 минут), но пока его взлет планируется лишь на 13 часов 15 минут.

Задержаны два рейса в Санкт-Петербург, несколько рейсов в Москву, рейс в Краснодар.

Кроме того, воздушная гавань Челябинска не приняла утром первого октября семь бортов из Санкт-Петербурга и Москвы. Их прибытие намечено на после 12 часов дня.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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