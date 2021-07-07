Афиша мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.

В 10 часов на благоустроенной территории набережной озера Смолино пройдёт акция «Цветущий город». Жители района, среди которых семейные пары – золотые юбиляры, многодетные семьи, сотрудники организаций района примут участие в высадке цветов (ул. Новороссийская, 87, набережная озера Смолино).

В 11 часов в библиотеке №19 «Локомотивная» состоится праздник «Песня великой и светлой любви» (ул. Шарова, 64).

В 11 часов в библиотеке №2 «Ровесник» состоится информационный час «Святые Петр и Феврония – покровители семьи (проспект Комарова, 114).

В 11 часов в библиотеке №9 в честь праздника будет проведена познавательная беседа об истории жизни святых князя Петра и его жены Февронии. Для детей от пяти лет будет организован творческий мастер-класс «Семья морковок» в технике оригами (ул. Петра Сумина, 26).

В 12 часов библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка проведёт уличную акцию «Самые любимые, самые родные», посвященную православным покровителям семьи – Петру и Февронии. Желающие познакомятся с книжной выставкой «Наша дружная семья», напишут на лепестке свой ответ на вопрос «Что такое семейное счастье», из которых позже сложится «Ромашка счастья» (ул. Гагарина, 50).

В 16 часов в библиотеке №8 «DE VISU» состоится презентация книги Олега Кудзоева «Жила в этом мире и наша любовь...» (ул. Молодогвардейцев, 70А).

В 18 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств состоится мероприятие «Такие разные семьи». Участников ждут новые знания (произведения искусств о сюжетах в изобразительном искусстве о семьях), интересная викторина и сувенир на память (ул. Труда, 92А).