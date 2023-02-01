Аграрии Челябинской области начнут получать первые в 2023 году субсидии уже в феврале

В Челябинской области первые в 2023 году субсидии аграриям для подготовки к весенним полевым работам будут направлены в феврале – на месяц раньше, чем в 2022-м.

Планирование посевных площадей, господдержку, формирование запасов минеральных удобрений обсудили в региональном минсельхозе, где рассказали, что сегодня в районах Южного Урала ведется формирование структуры посевных площадей. Кроме того, главам территорий поручено провести инвентаризацию сельхозземель, чтобы видеть, как сельхозугодья будут вовлекаться в производство.

Осенью 2022 года средние запасы влаги в почве, хотя и были в полтора раза меньше средних многолетних значений, оказались в 1,4 раза больше прошлогодних. Высокий снежный покров также способствует формированию хороших запасов влаги к посевной, которая в Челябинской области традиционно начнется в мае.

В этом году пашню в обработке планируется увеличить предварительно на 57 тысяч гектаров. Планируется, что посевная площадь составит один миллион 974 тысячи гектаров, яровой сев – один миллион 799,8 тысячи гектаров. Площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами составит один миллион 366,6 тысячи гектаров, значительно увеличатся посевы пшеницы, в том числе твердой.

«Вырастут площади и под бобовыми культурами, в частности, под горохом - - эта культура востребована на экспорт в Китай. Если в течение предыдущих лет в области постоянно увеличивались посевы масличных, то в этом году в планах впервые появилось их снижение. Это связано с сокращением экспорта льна», - сообщили в минсельхозе Челябинской области.

В текущем году вырастут объемы господдержки на производство картофеля и полевых овощей. С 2023 года по этим культурам будет действовать отдельная федеральная программа с хорошим денежным содержанием.

В области необходимо увеличивать внесение минеральных удобрений. В прошлом году хозяйствам на их приобретение выплатили 172 миллиона рублей с возмещением до 30% затрат. В этом году субсидия на минеральные удобрения будет увеличена еще на 20 миллионов рублей.