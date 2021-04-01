01.04.2021
В Челябинской области охотиться на птиц будут по новым правилам
01.04.2021
В Челябинске трамваи не будут ходить по Российской две недели, пассажирам поможет челнок
01.04.2021
В Магнитогорске наградили за заслуги перед городом
01.04.2021
В Магнитогорске оценили идеи горожан
01.04.2021
Южноуральцы отличились на чемпионате России по ски-кроссу.
01.04.2021
Акции «Бессмертный полк онлайн» нужны волонтеры
16.06.2020
В УрФО Парад Победы состоится 24 июня только в Екатеринбурге
01.06.2020
Курсанты ЧВВАКУШ примут участие в Параде Победы в Челябинске в масках и перчатках
13.05.2020
Сергей Гаврилов считает онлайн-выставку «Неизвестный Берлин. Май 1945 года» новым измерением Победы
13.05.2020
Вирус не помешал «Стене Памяти» собрать рекордное количество историй фронтовиков и тружеников тыла
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021