Акции «Бессмертный полк онлайн» нужны волонтеры

Активисты Общероссийского народного фронта в Челябинской области совместно с участниками региональной команды Молодежка ОНФ подключились к организации акции «Бессмертный полк», которая в этом году вновь пройдет в режиме онлайн. Народный фронт поможет в формировании корпуса волонтеров. Прием заявок уже открыт.



В задачу волонтеров будет входить прием и обработка заявок, проверка корректности заполнения анкетных данных и фото, направленная на защиту от провокаций. Планируется набрать более 200 добровольцев, принять участие может каждый, кому исполнилось 18 лет.



Народный фронт приглашает всех желающих, вариантов помощи может быть несколько:

- модератор-волонтер - доброволец, не обладающий специальными историческими знаниями. В его задачи будет входить проверка корректности заполнения анкетных данных и фото заявителя, проверка сведений о воине (труженике тыла), в том числе: фотографии, корректность ее размещения, отсутствия сопутствующих надписей;

- модератор-историк – доброволец, обладающий знаниями по истории Великой Отечественной войны. Он будет проверять заявки, требующие детального рассмотрения, при проверке которых у модераторов-волонтеров возникли вопросы. К примеру, внесение изменений с помощью фоторедакторов, сомнительные фото и иные неподтвержденные данные;

- оператор-волонтер «Горячей линии» - доброволец, принимающий звонки, осуществляющий консультации участников акции по подаче заявок и загрузке информации о воине (труженике тыла) на сайт акции, оказывающий помощь в работе с сайтом.

Получить информацию о регистрации в качестве волонтера можно по телефону +7(351) 264-64-13 (региональный исполком Общероссийского народного фронта в Челябинской области).