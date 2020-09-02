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Акции от мягких кинотеатров "Мегаполис", "Фокус" и "Алмаз"

Общество
Сегодня, 14:25
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Киноканикулы закончены - Мягкие кинотеатры «Мегаполис», «Алмаз» и «Фокус» готовы к долгожданной встрече с Вами уже 1 сентября. 
Вместе с кинотеатрами возвращается и любимая многими акция «Киномания» - кино за 170 руб. в «Мегаполисе» и в «Фокусе» и за 190 руб. в «Алмазе». 
А так же есть приятные спецпредложения на стойке попкорна.
Торопитесь, покупка билетов уже открыта в официальном приложении (app.comfortkino.ru) или на мягкийкинотеатр.рф. Выбирайте любимый кинотеатр, удобный сеанс и занимайте лучшие места!

 

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