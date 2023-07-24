Акция «Поезд знаний» впервые состоялась на детской железной дороге в Челябинске

В минувшие выходные на Челябинской детской железной дороге впервые прошёл «Поезд знаний». Пока состав ехал от одной станции до другой, железнодорожники вместе с работниками транспортной полиции рассказывали юным пассажирам о правилах безопасности на железнодорожной инфраструктуре, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

После небольшого путешествия на станции имени Павлика Морозова юных пассажиров ждало весёлое представление. Сказочные персонажи сочиняли с детьми стихотворения, пели песни и состязались в эрудиции. Для того, чтобы дети лучше запомнили информацию, железнодорожники провели весёлую викторину. Все ребята получили тематические подарки: тетради, ручки, карандаши и расписание уроков.

«Поезд знаний» является уникальным проектом, нацеленным на работу с образовательными учреждениями, которые находятся в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры. Проект был запущен в 2022 году. Всего за время работы «Поезд знаний» побывал на 12 станциях Южно-Уральской магистрали. Пока школьники на каникулах – было решено провести акцию по безопасности на малой магистрали в Челябинске.