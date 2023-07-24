24.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 июля (18+)
24.07.2023
На ИННОПРОМЕ задали тон стратегиям обновления
24.07.2023
Акция «Поезд знаний» впервые состоялась на детской железной дороге в Челябинске
24.07.2023
С 15 августа запустят прямой авиарейс из Челябинска Алматы
24.07.2023
Карталинку обманули по сложной схеме
24.07.2023
Юный боксер из Копейска вышел в финал первенства России
Акция «Поезд знаний» впервые состоялась на детской железной дороге в Челябинске
13.07.2023
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений водителями правил пересечения ж/д переездов
04.07.2023
Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу
01.07.2023
С первого июля запущен «Бакальский экспресс»
30.06.2023
ЮУЖД обеспокоена увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023