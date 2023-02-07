Акулы пера Челябинской области возьмутся за боевые «Викинги»

Журналисты Челябинской области возьмутся за боевые «Викинги» (заряжены пистолеты будут, конечно, холостыми), чтобы поразить мишени в тире Южно-Уральского государственного университета и определить самое меткое издание региона.

Первый открытый турнир по пулевой стрельбе среди средств массовой информации Челябинской области состоится второго марта. Состязания среди журналистов организует и проводит ЮУрГУ, а принадлежит идея турнира «Урал-пресс-информу», а именно заместителю директора агентства по рекламе и продвижению Евгении Машенцевой, которая и сама пострелять любит (правда, раньше за ружье бралась лишь в уличных тирах, выигрывая призы).

«Большое спасибо ректору вуза Александру Вагнеру за поддержку инициативы. Очень приятно, что наше предложение о проведении соревнований по стрельбе среди СМИ региона показалось Александру Рудольфовичу интересным. Замечательно, что ЮУрГУ предоставляет журналистам свой тир», - отметила Евгения Машенцева (идею турнира замдиректора «Урал-пресс-информа» озвучила Александру Вагнеру в конце ушедшего 2022 года, после его итоговой пресс-конференции).

Узнав, что у Южно-Уральского государственного университета есть свой тир, Евгения захотела туда попасть. Так и пришла мысль «разом убить двух зайцев» - и испытать себя на меткость, и в неформальной обстановке пообщаться с коллегами по цеху, посоревноваться с ними: как известно, журналистская братия – люди азартные.

На подготовку к турниру у акул пера осталось чуть меньше месяца. Агентство «Урал-пресс-информ» уже почти собрало команду из самых зорких сотрудников, пусть и вооруженных в обычной жизни лишь ручками, карандашами да диктофонами. Одной из участниц будет Евгения Машенцева. Второй сотрудницей, которая вооружится боевым пистолетом МР-446С «Викинг», станет Инна Шемаева. Личность третьего стрелка еще обсуждается: в этом деле главное – не промахнуться с кандидатурой.

«Мы планируем как следует потренироваться перед турниром, чтобы всех победить. Уже нашли площадку, где будем набивать руку», - рассказала Инна Шемаева.

Как сообщили в ЮУрГУ, стрелять из «Викингов» работники СМИ будут с расстояния в 15 метров - по грудной мишени №4. Каждый член команды сможет сделать по восемь выстрелов, из которых в зачет пойдет пять.