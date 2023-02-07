07.02.2023
Инструменты господдержки-2023 представит бизнесу минпром Челябинской области
07.02.2023
В Челябинске маршрутка попала в аварию
07.02.2023
Под суд отдали заведующую отделением психбольницы Челябинска
07.02.2023
В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
07.02.2023
Копейчанка поплатилась за интимные фото в социальной сети
07.02.2023
Жительница Копейска скрывала, что ее зять и дочь находятся в террористической организации
Акулы пера Челябинской области возьмутся за боевые «Викинги»
Самое меткое издание региона в тире ЮУрГУ выберут по инициативе «Урал-пресс-информа»
06.02.2023
Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко
31.01.2023
ЮУрГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей
23.01.2023
Этнической карте Челябинской области посвящен новый цикл фильмов «Этнография Урала»
22.01.2023
В ночь на воскресенье наступил Новый год по лунному календарю
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023