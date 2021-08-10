Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего в Грозном коллеги

В Копейске (Челябинская область) состоялся турнир по практической стрельбе среди сотрудников регионального ГУФСИН. Первенство посвящено погибшему в Чечне сослуживцу Евгению Ряховскому.

Соревнования его памяти стали традиционными в ГУФСИН. Они проводятся уже пятый год подряд.

Оперуполномоченный штурмового отделения отдела специального назначения старший сержант внутренней службы Евгений Ряховский трагически погиб седьмого августа 2009 года в городе Грозный, когда в 30 метрах от первого поста КПЗ произошел взрыв поверхностного радиоуправляемого закладного взрывного устройства.

В результате полученных ран Евгений скончался в больнице. Ценой своей жизни он спас сослуживцев, приняв на себя почти всю мощь разорвавшейся мины.

Евгений Ряховский был занесен в Книгу Доблести и Славы сотрудников УИС Челябинской области, на мемориальную доску в спецназе «Урал» и региональном ГУФСИН.