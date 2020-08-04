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Александр Астахов оценил ход благоустройства парка Дружбы на ЧТЗ

Общество
Сегодня, 12:45
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Автор: 
Евгения Александрова

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сегодня, четвертого августа, оценил ход благоустройства парка Дружбы в Тракторозаводском районе, преображение которого ведется по федеральной программе "Формирование современной городской среды".

За приведение в порядок именно этой территории проголосовали сами жители района, приняв участие в опросе на портале "Активный житель 74". Парк Дружбы будут благоустраивать в два этапа, первый реализуют в этом году, второй - в 2021-м.

Работы запланированы масштабные. Вместо заброшенного участка жители Тракторозаводского района обретут полноценный парк с пешеходными тропинками, велосипедными дорожками, спортивными объектами, малыми архитектурными формами. Конечно, появятся здесь и площадки для детей - всех возрастов.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, изюминкой благоустроенной территории стант искусственный холм, высота которого составит пять метров. Вокруг зеленой вершины обустроят велодорожку.

В настоящее время на месте будущего парка проводятся земляные работы. Эта территория хороша знакома Александру Астахову, прожившему на ЧТЗ более десяти лет.

Во время рабочего выезда на место благоустройства чиновник рассказал, что здесь никогда ничего не было, кроме пустыря. Он отметил, что местные жители очень ждут появления парка.

Напомним, в 2020-м году в Челябинске в рамках нацпроекта "Формирование современной городской среды" благоустраивается 11 общественных пространств. В настоящее время федеральная программа реализована в южноуральской столице более чем на 42 процента, включая работы, проводимые на 74-х дворовых территориях.

Александр Астахов как ответственный за городское хозяйство держит ход реализации программы на личном контроле, регулярно объезжая благоустраиваемые объекты.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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