Александр Мицуков: «Амбиции Пригожина едва не отбросили Россию в 1917 год»

С момента мятежа ЧВК «Вагнер» прошло уже несколько месяцев, но это неординарное событие продолжает обсуждаться как в России, так и за рубежом.

Особенно важно узнать точку зрения тех, кто в это время находился на линии боевого соприкосновения, ведь вагнеровский «поход на Москву» оголил ряд участков фронта.

Как на мятеж отреагировали бойцы других российских частных военных компаний? Чем мог обернуться для страны демарш Евгения Пригожина? Об этом мы спросили полковника медицинской службы Александра Мицукова. С июня он находится «за ленточкой», воюет в составе отряда имени Святого князя Александра Невского – занимается эвакуацией и спасением раненых бойцов.

– К чести наших ребят надо сказать, что никто не дёрнулся, не открыл фронт – а ведь хохлы вполне могли воспользоваться ситуацией. Ни один человек не последовал примеру ЧВК «Вагнер»… Да, сочувствующие были, но вагнеровцам сочувствовали в следующем плане: как глупо поступили эти заслуженные бойцы!.. Очень непросто всё в тот момент складывалось, страна была на грани кровавой мясорубки образца 1917 года, когда части бросали позиции и братались с немцами, – делится мнением военный медик.

Александр Фёдорович приходит к выводу, что на антигосударственный поступок Пригожина толкнули его безмерные амбиции. Но, решившись занести кулак над страной, он подставил не только себя, но и тысячи опытных и смелых воинов, которые верили своему руководителю и шли за ним.