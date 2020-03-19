Алексей Текслер: Есть вопросы к деятельности медицинских учреждений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался недоволен деятельностью медицинских организаций региона по ряду направлений и намерен провести «разбор полетов».

Соответствующее поручение было дано главой региона после доклада директора ТФОМС Челябинской области Агаты Ткачевой на состоявшемся 19 марта заседании регионального правительства.

В структуре расходов по видам медицинской помощи лидирует круглосуточный стационар. На его долю приходится 51,9% от общего объема медуслуг или 24,2 миллиарда рублей (по этому направлению показатель выполнен на 105,2%).

Показатели по амбулаторно-поликлинической помощи выполнены всего на 90,8% от суммы, утвержденной территориальной программой (14,5 миллиарда рублей). «Невыполнение показателей по амбулаторно-поликлинической помощи обусловлено невыполнением объемных показателей по диспансеризации и неотложной медицинской помощи», - отметила Агата Ткачева.

Объемы медицинской помощи при проведении диспансеризации первого этапа выполнены на 87,9%, по неотложной медицинской помощи – на 50,6%.

Не выполнены показатели на лечение в условиях дневных стационаров (95,0%). По скорой медицинской помощи исполнение составило 84,8%.

на оплату медицинской помощи, оказанной южноуральцам в рамках территориальной программы ОМС, 46,5 миллиарда рублей, что на 2,7 миллиарда выше уровня 2018 года.

После доклада у губернатора Алексея Текслера возникли вопросы к деятельности медицинских учреждений в части повышения эффективности. «Есть цифры недоисполнения и вопрос к медицинским учреждениям, как они организуют свою работу», - отметил глава региона, подчеркнув, что к ФОМСу у него никаких вопросов нет. Губернатор предложил провести совещание, чтобы вместе с медицинскими учреждениями разобраться в причинах неисполнения программы.