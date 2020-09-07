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Алексей Текслер: Копейск подотстал в части развития своего городского пространства

Общество
Сегодня, 14:53
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил отставание Копейского городского округа в плане развития территории и дал ряд поручений.

Напомним, в понедельник, седьмого сентября, глава региона посетил с большой инспекцией Копейск, оценив уровень развития коммунальной, строительной, дорожной сфер округа, а также образование.

«Вы знаете, какое внимание я уделяю развитию Копейского городского округа», - отметил Алексей Текслер.

Первым делом губернатор проинспектировал дороги округа. На их состояние постоянно жалуются местные жители. Алексей Текслер побывал на основной магистрали – проспекте Победы. «Тема дорог для Копейска одна из самых значимых, на неё часто обращают внимание люди, поэтому будем уделять вопросу пристальное внимание, средства будем выделять», – подчеркнул Алексей Текслер. Кроме того, к губернатору поступают обращения и по уличному освещению, особенно в посёлках. Эти вопросы властям также предстоит взять на свой контроль.

Кроме того, по мнению губернатора, властям необходимо обратить внимание на состояние инфраструктуры, сети и водоводы. На сегодня ведутся работы по модернизации системы водоснабжения Копейска, завершается проектирование системы канализации посёлка Вахрушево (входит в состав городского округа). Строительно-монтажные работы планируется начать в 2021 году и завершить в 2022 году.

Решается и еще одна актуальная для округа проблема – долгостроев. Все проблемные объекты включены в соответствующий реестр, все материалы по этим домам направлены в Фонд поддержки граждан участников долевого строительства. Уже в ближайшее время этот вопрос рассмотрят на наблюдательном совете, часть граждан получат выплаты, а часть домов будут достраивать.

Губернатор уделил внимание в ходе визита образованию и спорту. В этом году был запущен детский сад на улице Калинина. Но проблема нехватки мест остаётся: порядка 700 детей стоят в очереди. В городе ведется строительство нового детского сада. Глава региона посетил стройплощадку. Все работы здесь идут в графике, сдать объект планируют в ноябре. «До конца года садик должен начать работать, чтобы к новому году здесь были дети», – поручил Алексей Текслер.

Еще один сад на 250 мест скоро появится в микрорайоне Тугайкуль. Там же завершается строительство школы на 1000 мест.

Алексей Текслер посетил строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса. По планам сдать объект должны в 2022 году, но подрядчик планирует завершить работы в декабре 2021 года. В трехэтажном здании расположатся универсальный спортивный, тренажёрный залы, раздевалки, столовая, массажный кабинет и административные помещения.

Также губернатор посетил Копейский машиностроительный завод, где ознакомился с выпускаемой продукцией.

«Да, видно, что Копейск в части своего развития, точнее развития городского пространства, подотстал. В первую очередь, это инфраструктурные проблемы и те проблемы, которые, с одной стороны, не видно вооруженным глазом, но жители их чувствуют, понимают. Это вопросы водоотведения, водоснабжения, канализования. В этом году мы начали ситуацию исправлять, поэтому Копейск будет развиваться. Это серьезный самостоятельный город со всеми перспективами развития городской среды», – резюмировал Алексей Текслер.

 

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