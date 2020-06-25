Алексей Текслер обратится к Законодательному собранию региона

Сегодня, 25 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с обращением к Законодательному собранию региона. Мероприятие состоится в формате видеоконференцсвязи.

Посмотреть выступление главы региона в прямом эфире можно на телеканале ОТВ, в социальных сетях на официальных страницах правительства области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в своем обращении к депутатам глава региона проанализирует итоги деятельности регионального правительства в 2019 году и обозначит задачи для органов исполнительной власти и местного самоуправления на предстоящий период.

Оглашение послания губернатора к региональному парламента – традиционная и важная процедура каждого года, которая закреплена в Уставе (Основном законе) Челябинской области.

Впервые с докладом в Законодательном Собрании Челябинской области выступил губернатор Челябинской области Петр Сумин 25 февраля 1999 года по итогам социально-экономического развития региона в сложном 1998 году. С этого времени глава области представлял подобный итоговый документ региональному парламенту ежегодно.

Алексей Текслер впервые выступил с обращением к депутатам ЗСО в статусе исполняющего обязанности губернатора 30 мая 2019 года.