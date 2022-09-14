Алексей Текслер подписал соглашение с прокуратурой Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о взаимодействии с прокуратурой региона.

Подписи в документе поставили глава региона и областной прокурор Карен Габриелян.

Соглашение позволит наладить более интенсивный информационный обмен с органами прокуратуры для реализации системных профилактических мероприятий антикоррупционной направленности. Это поможет сделать профилактику коррупционных правонарушений более эффективной, а также ускорит расследование выявляемых фактов коррупции, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Работа по противодействию коррупции - наш общий с прокуратурой приоритет. Сегодня подписан значимый документ. Он предполагает тесное взаимодействие, информационный обмен и совместную работу по конкретным мероприятиям, связанным с противодействием коррупции. В прошлом году в региональном правительстве было создано управление по противодействию коррупции, где проводится анализ всей информации, чтобы предотвратить любые факты, связанные с коррупцией. Мы это делаем вместе с прокуратурой. А подписанный сегодня документ регламентирует наши совместные действия», - отметил Алексей Текслер.