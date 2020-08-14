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Алексей Текслер получил благодарность полпреда УрФО за горячее питание в школах

Общество
Сегодня, 17:05
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер получил благодарность полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова за горячее питание в школах.

Полпред высоко оценил принятые главой региона меры по исполнению поручения Владимира Путина в части организации горячего школьного питания.

С 1 сентября 2020 года горячее питание будет организовано во всех школах Южного Урала, в том числе бесплатное - для начальных классов.

Как напоминает пресс-служба областного правительства, Алексей Текслер выделил более 300 миллионов рублей на оборудование школьных столовых.

 

 

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