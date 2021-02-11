Алексей Текслер поручил избранным главам в первую очередь решать «житейские» вопросы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 11-го февраля, поставил перед избранными главами муниципальных образований задачу в первую очередь уделять внимание «житейским» вопросам, которые волнуют большинство граждан.

Глава региона поручил чиновникам сосредоточиться на состоянии дорог, тротуаров, проблемах жилищно-коммунального хозяйства, вывозе твердых бытовых отходов, вопросах городской среды и инфраструктуры.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, в течение 2020-го и 2021-го годов в Челябинской области прошло самое крупное обновление корпуса руководителей муниципальных образований: на Южном Урале были избраны 25 глав городских округов и муниципальных районов, в 13-ти территориях посты заняли новые руководители.

«Мы с вами работаем не ради цифр, во многом показатели - это цифры, а ради людей. Мы должны оправдать запросы жителей, на которые они ждут ответов от власти, но по разным причинам их раньше не получали. Главное, коллеги, это, конечно, доверие. Доверие к нашему слову, поступкам. Очень сложно заслужить доверие людей и очень легко его можно потерять. Сегодня не обойтись без того, чтобы власть выполняла свои обещания без постоянной обратной связи и общения с людьми», – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что планирует вернуться к рабочим визитам в муниципальные образования и контролю исполнения поручений. График поездок формируется, первые состоятся весной.