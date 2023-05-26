Алексей Текслер поздравил защитников границы со 105-й годовщиной пограничной службы РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 26 мая, поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы со 105-й годовщиной создания ведомства.

Глава региона отметил, что защита рубежей государства с давних времен является почетной и ответственной службой, которая требует настоящего мужества, высокого профессионализма, искренней преданности своему Отечеству.

«Именно эти качества присущи российским пограничникам, которые всегда были окружены народной любовью и уважением. Это особенно заметно в нашем регионе, который исторически формировался не только благодаря промышленности, но и линии пограничных поселений», – сказал на торжественном мероприятии Алексей Текслер.

Также губернатор подчеркнул, что подразделения погрануправления ФСБ России по Челябинской области на регулярной основе выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Военнослужащие пресекают деятельность диверсионных групп, предотвращают террористические атаки, обеспечивают безопасность проведения гуманитарных миссий, изымают оружие и боеприпасы.

С начала спецоперации уже более 30 военнослужащих погрануправления удостоены государственных и ведомственных наград.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Челябинская область активно помогает военным, находящимся в зоне СВО или в местах боевого слаживания. Бойцам регулярно направляют разнообразную экипировку и снаряжение, специальное оборудование, техника. Часть из общего объема помощи идет в распоряжение погрануправления.

Сегодня пограничникам переданы квадрокоптеры и тепловизионные прицелы. В ближайшее время направят дополнительную партию квадрокоптеров и запасные аккумуляторы к ним, а также антидроновые ружья и блокираторы дронов.

На Южном Урале погрануправлению оказывают помощь в обустройстве пунктов пропуска, поддерживают иррегулярные и общественные формирования, содействующие в охране челябинского участка государственной границы.

В прошлом году был принят областной закон, согласно которому лучшие участники охраны государственной границы будут получать поощрения. В дальнейшем планируется продолжить работу над улучшением инфраструктуры, в том числе расширять пункт пропуска «Бугристое», ряд других пунктов пропуска, создавать условия не только для тех, кто переходит границу, но и для сотрудников погрануправления.

«Мы хорошо понимаем, что организация надежной охраны рубежей – один из приоритетов развития государственной безопасности страны как на ближайшие годы, так и на долгосрочную перспективу. При этом для наших друзей и партнеров мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества, ценим и укрепляем добрососедские отношения. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в 2022 году наш региональный участок госграницы пересекли более трех миллионов человек и около 700 тысяч транспортных средств», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона вручил боевые медали и областные награды отличившимся сотрудникам пограничного управления: медаль «За Отвагу», три медали Жукова, почетную грамоту, две благодарности и пять благодарственных писем губернатора Челябинской области.

Отметим, 105-лет пограничной службе ФСБ России исполнится 28 мая.