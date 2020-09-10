Алексей Текслер проинспектирует два района Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с большой инспекцией Курчатовский и Калининский районы города.

Глава региона проинспектирует ход капитального ремонта Челябинского государственного театра кукол, благоустройство пешеходной зоны по проспекту Победы от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова. Также Алексей Текслер побывает на строительной площадке детского сада в жилом микрорайоне «АкадемРиверсайд»

Глава региона посетит обувную фабрику «Юничел» и Челябинский государственный университет, где обсудит с руководством вуза проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Кроме того, Алексей Текслер примет участие в торжественной церемонии открытия XXVII ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2020» и ознакомится с экспозицией.