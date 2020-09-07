Алексей Текслер проинспектирует Копейск
В понедельник, седьмого сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился с большой инспекцией в Копейский городской округ.
В рамках рабочего визита Алексей Текслер проконтролирует исполнение данных ранее поручений и ход дорожных работ в городском округе.
Также глава региона побывает на строительной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса и нового детского сада. Посетит новую фристайл-площадку для велосипедистов.
Кроме того, Алексей Текслер побывает на Копейском машиностроительном заводе в литейном цехе, участке сборки деталей и ознакомится с выпускаемой продукцией.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.