Администрация Копейска ответила на критику Народного фронта по новому скверу в Горняке

В администрации Копейска (Челябинская область) ответили на критику Народного фронта по поводу общественного пространства в поселке Горняк, где, по мнению представителей президентского движения, не ступала нога проверяющего. Речь – о территории у пруда Вагановка.

Напомним, второго декабря Народный фронт опубликовал фотографии благоустроенных в текущем сезоне территорий Челябинска и Копейска, которые на момент проверки общественников оказались завалены снегом: активисты ОНФ заявили, что парки и скверы муниципалитетов не готовы принимать жителей в зимний период. Одна из проблемных территорий, названных Народным фронтом, находится в копейском Горняке.

«Мы проверили общественные пространства Челябинска и Копейска, которые недавно благоустроили за колоссальные деньги. И обнаружили, что во многих парках невозможно полноценно отдохнуть: за ними никто не следит и они либо завалены снегом, либо в них постепенно разваливаются новые элементы. Представляем вам подборку самых дорогостоящих объектов, где явно не ступала нога проверяющего», - заявили в Народном фронте, добавив, что общая стоимость благоустройства проверенных объектов превысила двести миллионов рублей.

Агентство «Урал-пресс-информ» обратилось в администрацию Копейска с просьбой прокомментировать заявление Народного фронта относительно общественного пространства в Горняке.

Начальник отдела пресс-службы копейской мэрии Наталья Чабан ответила следующее: «Работы по благоустройству территории, прилегающей к водоему Вагановка, проводились в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и были завершены в октябре текущего года. На сэкономленные средства на этой же территории по просьбе жителей поселка Горняк в ноябре были проведены дополнительные работы: установлены песочницы для младшей возрастной группы, смонтированы четыре камеры видеонаблюдения, установлены топиарии в форме оленей (работы были завершены первого декабря). В настоящее время объект находится на содержании в управлении благоустройства, которое убирает мусор и очищает с дорожек снег».

Наталья Чабан также приложила фотографии нового сквера после уборки: сугробов нет, дорожки почищены.