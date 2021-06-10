В Копейске повысили готовность бригад к устранению ЧП с водой в домах

В Копейске (Челябинская область) после прокурорской проверки о нехватке воды в аномально жаркую погоду главного инженера МУП «КСВВ» привлекли к ответственности. Предприятие также приняло меры по повышению готовности аварийных бригад к устранению коммунальных ЧП.

Прокуратура провела анализ аварийных отключений в Копейске.

«Анализ показал, что за указанный период на территории городского округа в шести случаях имело место нарушение нормативного значения ограничения водоснабжения, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, составляющего восемь часов (суммарно) в течение месяца, четыре часа единовременно», - пояснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Директору МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» внесли представление об устранении нарушений. А также в отношении юридического лица возбудили административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ).

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», в середине мая в Челябинской области установилась жаркая, засушливая погода. В это же время многие жители Копейска пожаловались на нехватку воды. Дмитрий Панов, который на тот момент являлся директором МУП «КСВВ», выступил с заявлением о готовности организовать бесплатный подвоз воды. По его словам, проблема с водоснабжением возникла из-за незаконных врезок.

Спустя два дня глава Копейска Андрей Фалейчик освободил Панова от занимаемой должности. Ранее мэр города предупреждал, что, если ответственные лица с ситуацией не справляются, в отношении них могут последовать кадровые решения.

Первого июня новым руководителем МУП «КСВВ» стал Дмитрий Носачев, который ранее возглавлял структурное подразделение «Горводопровод» МУП «ПОВВ» Челябинска. В его обязанности входило содержание, проведение текущего и капитального ремонта сетей и сооружений на них в Челябинске протяженностью более 1600 километров.