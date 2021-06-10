10.06.2021
В ЧелГУ прошла акция по вакцинации от ковида
10.06.2021
Южноуральцам расскажут о формах государственной поддержки бизнеса
10.06.2021
В Копейске повысили готовность бригад к устранению ЧП с водой в домах
10.06.2021
Спасибо новому сервису: теперь играть с МегаФоном станет еще интереснее
10.06.2021
В День семьи, любви и верности на Южном Урале пойдут под венец 143 невесты
10.06.2021
Экс-главу Копейска обязали вернуть 1,8 миллиона
В Копейске повысили готовность бригад к устранению ЧП с водой в домах
16.03.2021
Покупка детсада обернулась для мэрии Копейска возбуждением дела
07.09.2020
Алексей Текслер проинспектирует Копейск
31.08.2018
В шахтерском Копейске местные жители сами мостят дороги
29.09.2017
В дома Копейска идет тепло
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021