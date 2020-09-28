Алексей Текслер проверит, как главы выполнили его поручение

В понедельник, 28 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер намерен проверить как главы выполнили его поручение по подключению к теплу социальных объектов.

По данным на пятницу, 25 сентября, проблемы с подключением были в Карталинском, Агаповском, Красноармейском и Ашинском. Срок на исправление ситуации дал до понедельника.

По информации Карталинского района, на 25 сентября 2020 года подано тепло лишь в семь детских садов (22%), восемь школ (47%), четыре больницы (80%), один интернат (100%) и четыре прочих соцобъекта (9%). Подключение объектов соцсферы продолжается. С понедельника, 28 сентября, в районе планируют начать подключение жилых домов.

В Красноармейском районе на 25 сентября подключено к теплу 15,8% жилого фонда, 52% школ, 36,1% детских садов, 20,5% больниц при функционировании 60% котельных. В течение наступившей недели будет решен вопрос с теплоподачей в социальную сферу и жилые дома от восьми котельных, обслуживаемых предприятием с 30-миллионным долгом, сообщили в пресс-службе минстроя региона. В селе Русская Теча завершаются пуско-наладочные работы в новой автоматизированной котельной.

В Агаповском районе 21 сентября 2020 года главами сельских поселений принято решение о начале отопительного периода. На утро пятницы к теплу подключено 110 объектов жилищного фонда и 26 объектов социальной сферы. «Температурный режим в Агаповском районе позволяет равномерно запускать тепло. На этой неделе в эксплуатацию будут запущены все котельные. Чуть позже будут подключены котельные в Приморском сельском поселении, где по вине главы сельского поселения Сергея Аристова, сорвана подача тепла. В настоящее время администрацией Агаповского муниципального района проводится процедура выкупа данных котельных. Все жители получат тепло», - рассказали в минстрое.

В Ашинском районе с 22 по 28 сентября 2020 года идёт подключению к теплу по отдельным поселениям. Из 18 котельных 12 уже запущены, идёт подключения социальных объектов и жилых домов.

Жители писали обращение и об отсутствии тепла в детских садах Аргаяша. «Главой района И.В. Ишимовым подписано распоряжение о начале отопительного сезона. В пятницу, 25 сентября, получено разрешение на пуск газа в с. Аргаяш. Постепенно будет осуществляться подключение социальных объектов», - заверили в администрации района.

Губернатору также поступила жалоба об отсутствии тепла и горячей воды в студенческих общежитиях ЮурГАУ (Троицк). В городской администрации ответили, отопительный сезон в Троицком городском округе планируется начать первого октября 2020 года (согласно установленным правилам подключения в зависимости от температуры воздуха и прогнозам синоптиков). «Руководство учреждений социальной сферы вправе обратиться в адрес теплоснабжающей организации с заявлением о подключение к теплоснабжению до официального распоряжения о начале отопительного периода. Рекомендуем обратиться к руководителю образовательного учреждения с просьбой подать заявку», - уточнили в мэрии.