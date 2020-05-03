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Алексей Текслер рассказал, когда и на каких условиях откроются санатории, пансионаты и базы отдыха

Общество
Вчера, 23:57
Автор: 
Олеся Денисова

Сроки возобновления работы санаториев, пансионатов и баз отдыха в Челябинской области будут корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Напомним, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции Covid-19 в России по первое июня закрыты санатории, пансионаты, круглогодичные детские лагеря.

Как отметил Алексей Текслер, сроки по приостановке деятельности санаториев, баз отдыха будут уточнены с учетом ситуации. «Мы живем в логике поэтапного снятия режима», - уточнил глава региона. Работа санаториев и пансионатов может быть возобновлена в рамках общего плана мероприятий по снятию ограничений.

Губернатор напомнил, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по дальнейшей работе санаториев и пансионатов при постепенном снятии режима: индивидуальное размещение, разобщенная организация питания, регулирование численности отдыхающих, дезинфекция. «Мы такие решения будем принимать», - отметил Алексей Текслер.

Санатории «Сосновая горка» и «Карагайский бор», которые принадлежат области, продолжат работу по реабилитации, как только откроются, подчеркнул глава региона.

Напомним, по состоянию на третье мая в Челябинской области официально подтверждено 697 случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Ковид унес жизни восьми пациентов.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Алексей Текслер
Сосновая горка
Карагайский бор
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