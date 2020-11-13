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Алексей Текслер: Расулевские чтения – это равноправный диалог власти и духовенства

Фото: 
ЧелГУ
Общество
Сегодня, 18:49
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинском государственном университете сегодня, 13-го ноября, завершилась трехдневная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России», ставшая уже девятой по счету (ЧелГУ стоял у ее истоков) и впервые проведенная в онлайн-формате.

Конференция собрала представительный состав: духовных лидеров, ученых из разных стран, руководителей исламских организаций, журналистов, общественных деятелей, представителей власти и культуры.

В открытии торжественной части, состоявшейся в последний день Расулевских чтений, принял участие глава региона Алексей Текслер, по инициативе которого в рамках конференции, носящей имя выдающегося отечественного богослова Шейха Зайнулла Расулева, была проведена Школа глав: 43 руководителя муниципальных образований Южного Урала прошли повышение квалификации и защитили выпускные работы.

По мнению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Расулевские чтения уже во многом стали международной площадкой для обсуждения проблем современного ислама.

«Здесь представители власти и духовенства могут в открытом и равноправном диалоге находить общие пути решения насущных вопросов общества и государства», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что Челябинская область стремится взаимодействовать со всеми традиционными конфессиями. В регионе, по его словам, сложилась устойчивая практика заключения соглашений о сотрудничестве.

«Мы постоянно встречаемся, общаемся, проводим мероприятия объединительного, культурного характера, эти мероприятия носят межконфессиональный характер, они открыты для любых религиозных организаций. Это организует почву взаимного приятия, общения и дружбы», - сказал Алексей Текслер.

Руководитель области предложил включить в программу следующих Расулевских чтений, которые, он надеется, пройдут в обычном, очном режиме, подписание обновленного соглашения о социальном партнерстве между Челябинской областью и Центральным духовным управлением мусульман, так как последнее соглашение заключалось пять лет назад.

По словам Алексея Текслера, онлайн-формат нынешней конференции, проведению которой предшествовала большая подготовительная работа, не помешал ее участникам полноценно общаться и укреплять лучшие традиции Расулевских чтений, объединивших в текущем году 150 представителей научного сообщества России, а также 17-ти стран ближнего и дальнего зарубежья.

«С нами на связи более 600 участников из 18-ти стран. В этом году у конференции впервые двойная нумерация: девятая Всероссийская и первая Международная», - сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил Челябинский государственный университет за организацию конференции на высоком уровне.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, в свою очередь, отметил, что быть частью такого уникального события, как Расулевские чтения, - большая честь для вуза.

«Позади два дня плодотворной работы. За это время мы завершили обучение руководителей муниципалитетов Челябинской области по вопросам реализации национальной политики и управления этноконфессиональными отношениями, обсудили множество актуальных тем, касающихся миссии ислама и сохранения нашего общего духовного наследия. Я абсолютно точно убежден, что полученный опыт они будут реализовывать в повседневной работе на своих территориях. Это опыт по взаимодействию с руководством региона, с некоммерческими заведениями, опыт по организации целевых программ, управлению межнациональными и межконфессиональными отношениями», - подвел итоги конференции Сергей Таскаев.

Ректор Челябинского государственного университета выразил уверенность, что каждый участник Расулевских чтений нашел здесь для себя ответы на самые важные вопросы.

«По нашему общему мнению, в Челябинской области уделяется особое внимание межнациональным, этноконфессиональным отношениям, и это благодаря действительно очень пристальному вниманию лично губернатора Челябинской области Алексея Текслера и правительства региона», - отметил Сергей Таскаев.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов подчеркнул, что Расулевские чтения являются значимым событием для мусульман и последователей иных традиционных для России конфессий.

«Конференция важна своей научной составляющей и социальной значимостью. Мы с удовлетворением отмечаем, что благодаря нашим совместным усилиям и энтузиазму организаторов ежегодно увеличивается география форума, растет интерес к нему в российском обществе и за рубежом», - констатировал Игорь Баринов.

Он убежден, что международный статус Расулевских чтений говорит об «актуальности обсуждаемых здесь вопросов как для служителей культа, так и для представителей науки, культуры, сотрудников органов власти и местного самоуправления, общественных деятелей - всех тех, кто неравнодушен к историческому наследию народов нашей страны и их духовной культуре, кто заинтересован в распространении гуманистических нравственных ориентиров на Евразийском пространстве».

«Прекрасно, что все народы Российской Федерации, несмотря на разные верования и национальности, мирно и братски проживают на одной территории, это очень хороший пример для всех», - высказал свое мнение профессор Амманского международного университета исламских наук, прямой потомок Пророка Мухаммада Шейх Абдураззак Асса`ди, который был на прямой связи из Иордании.

Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат-хаджи-хазрат Раев уверен, что, когда человек знает свою религию, свою культуру, он будет уважать других.

«Это и проповедовал Шейх Зейнулла Расулев: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимообогащение», - сказал Ринат-хаджи-хазрат Раев.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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