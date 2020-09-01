Алексей Текслер решил проблему со школьными автобусами в поселке Вишневом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал срочно провести служебную проверку и наказать виновных в проблеме с подвозом детей в школу Карталинского района.

Глава региона получил информацию о о том, что в поселке Вишневый нет школьных автобусов (обеспечить населенный пункт транспортом должны были районные власти, в чей компетенции находится данный вопрос).

Как оказалось, для транспортных средств не были своевременно оформлены полисы ОСАГО.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, к настоящему моменту проблема школьников из Вишневого решена - завтра, второго сентября, все автобусы выйдут в рейс.

О ситуации в поселке Вишневый губернатору сообщили местные жители, которые обратились к нему с просьбой о помощи через сообщество в ВКонтакте "А.Л. Текслер, помоги!" сегодня утром, первого сентября.

"Дело в том, что школу в нашем поселке закрыли, и наших детей возят в другой населенный пункт на автобусе. Но проблема в том, что автобус - на два поселка, и из-за этого нашим детям приходится утром выезжать в 7.15, тогда как занятия начинаются в 8.30. Нашим детям приходится ждать начала уроков целый час, и после окончания занятий они ждут столько же, пока их заберут из поселка Елизавета-Польки. И только потом наших деток везут домой. А как жалко начальные классы! Уроки у них кончаются примерно в 13.30, а домой дети приезжают в 16.10. Это одно. И вот теперь 1 сентября, а наших детей лишили праздника. Вечером накануне прислали смс-сообщения, что подвоза не будет. Причина - ГИБДД не выпустили автобусы с АТП. Больше нам ничего не объяснили. Неужели нельзя выделить "ГАЗель" и ее за нашим поселком?! Заранее спасибо", - вот такое эмоциональное письмо получил губернатор.

В поселке Вишневом живет восемь детей школьного возраста. И теперь их проблема решена.