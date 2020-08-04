Алексей Текслер сегодня работает в Озерске и Каслинском районе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, четвертого августа, работает в Каслинском районе и Озерске - с этих территорий глава региона начнет "серию" больших инспекционных выездов в муниципальные образования Южного Урала.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Алексей Текслер проверит, как исполняются данные им год назад поручения. Сегодня главы двух вышеназванных территорий отчитаются перед губернатором о проделанной работе.

После встреч с главами Алексей Текслер проконтролирует выполнение ряда поручений лично. В программе рабочего визита -осмотр текущего этапа реконструкции дороги Усть-Багаряк-Тюбук, дворца культуры имени Захарова, сквера «Молодежный».

Кроме того, глава региона посетит Каслинскую районную больницу, для которой приобретены новые автомобили скорой помощи и диагностики, и общеобразовательную школу №25.

Во время рабочей поездки Алексей Текслер также оценит ход текущего этапа реконструкции насосно-фильтровальной станции в Озерске и посетит информационный центр ФГУП ПО «Маяк», где разместилась экспозиция к 75-летию атомной отрасли.

В завершении поездки губернатор проведет встречи с представителями средств массовой информации Каслинского района и Озерска.