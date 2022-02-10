Алексей Текслер: Важен вклад прокуратуры в расследование каждого случая гибели ребенка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры по итогам работы в 2021 году. С помощью видеоконференцсвязи к событию присоединился заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

Алексей Текслер отметил основные приоритеты и задачи в совместной работе регионального правительства и надзорного ведомства. В первую очередь, это вопросы деятельности сферы ЖКХ, так как они напрямую связаны с обеспечением жизнедеятельности региона.

Особое внимание глава региона обратил на важность снижения рисков гибели людей от несчастных случаев, особенно детей.

«Важен вклад прокуратуры в расследование каждого случая гибели ребенка на пожарах, на воде, в других ЧС. Анализ этих результатов дает возможность предотвращать такие риски в будущем», - сказал Текслер.

Среди совместных задач глава региона отметил вопросы антитеррористической защищенности социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей, пресечение нарушений законодательства в сфере экологии.

«Под особым контролем должны находиться все вопросы экологического характера, в частности, вопросы, связанные с обращением с твердыми коммунальными отходами. Также необходимо продолжить работу по строгому соблюдению промышленными предприятиями природоохранного и экологического законодательства», - подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор отметил, что необходимо обеспечить исполнение законодательства при предоставлении предпринимателям мер господдержки и исполнение госзаказчиками финансовых обязательств перед предпринимателями.

«Со своей стороны продолжаю строго спрашивать с руководителей органов исполнительной власти, муниципалитетов за точное исполнение бюджетных обязательств, требую не допускать формирования кредиторской задолженности», - сказал губернатор.

Также на контроле главы региона находятся вопросы предоставления переселенцам из ветхо-аварийного фонда нового жилья, решение проблем дольщиков.

Добавим, результатом совместной работы прокуратуры и правительства Челябинской области стали изменения в региональном законодательстве. Так, с первого января 2022 года предусмотрена компенсация расходов за аренду детям-сиротам, которые пока не получили благоустроенное жилье и вынуждены его снимать. На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено более одного миллиарда рублей.

«Это рекордная сумма, при том, что речь идет о полномочиях совместного ведения (с федеральным центром). Я продолжаю работу по увеличению и федеральной доли финансирования», - подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, представители прокуратуры есть во всех консультативно-совещательных органах исполнительной власти, и по всем замечаниям и предложениям надзорного органа принимаются решения.

«Итоги работы свидетельствуют о том, что социально-экономическая, политическая и криминогенная обстановка в области остается в целом контролируемой и стабильной. В ходе реализации правозащитной функции принимались меры пресечения нарушения законов в экономической сфере, в сферах ценообразования на социально значимую продукцию, лекарственные препараты, закупок для государственных и муниципальных нужд, ЖКХ», - подвел итоги работы надзорного ведомства областной прокурор Карен Габриелян.

«Повышенного внимания требует вопрос соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Не менее важным направлением остается создание условий для развития предпринимательской деятельности, где серьезной проблемой остается задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам», - определил основные задачи перед работниками прокуратуры Челябинской области заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.