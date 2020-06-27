Алексей Текслер выступил с инициативами по служебному жилью для бюджетников и ставке по ипотеке

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил строить служебное жилье для бюджетников в малых городах и селах, а также сокращать ставку по ипотеке при снижении ключевой ставки Центробанка.

Соответствующие инициативы глава региона озвучил на совещании по реализации национальных проектов в полпредстве УрФО.

«Мы хотели бы инициировать в рамках федерального проекта «Жилье» федеральную программу по строительству жилых домов в населенных пунктах с численностью менее 20 тысяч человек в целях обеспечения служебным жильем работников бюджетной сферы, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты. Естественно, это могут быть и правоохранительные органы», - предложил Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что ряд отраслевых программ позволяют частично решать жилищные вопросы для ряда категорий бюджетников, в частности, «Земский доктор». «Но это приобретение отдельного жилья, а такой комплексной программы, на мой взгляд, не хватает», – заявил Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области также выступил с инициативой одновременно с уменьшением ключевой ставки Центробанка снижать процент по льготной ипотеке. Напомним, льготная ипотека под 6,5% была запущена по инициативе президента Владимира Путина в апреле2020 года в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и будет действовать до 1 ноября 2020 года. На днях глава государства предложил расширить ее условия. Сбербанк и ВТБ приняли решение о снижении первоначального взноса с 20 до 15 процентов, что также будет стимулировать спрос.

«Но, тем не менее, мы понимаем, что снижается ключевая ставка Центробанка, и было бы неплохо, если бы вместе с ней снижалась и ставка по ипотеке», – предложил Алексей Текслер.

Губернатор также предложил создать комплексную информационную систему мониторинга и контроля реализации национальных проектов, что позволит оптимизировать отчетность и минимизировать сроки межведомственного взаимодействия и принятия управленческих решений.

На сегодняшний день жители Челябинской области подали в банки 2 тысячи 229 заявок по льготной ипотеке, а 673 заемщика уже смогли получить льготную ипотеку.

В 2020 году по федеральному проекту «Жилье» на территории Челябинской области планируется ввести 1,75 миллиона квадратных метров жилья. С января по май сдали 449,56 тысяч квадратных метров. Планы на 2021 год - 1,6 миллиона квадратных метров жилья.