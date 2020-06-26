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Текслер распорядился активнее информировать южноуральцах о льготной ипотеке

Экономика
Сегодня, 11:34
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил максимально информировать южноуральцев о предоставлении государством возможностей по улучшению жилищных условий.

«Огромным подспорьем для стимулирования спроса является пониженная льготная ипотечная ставка на новое жильё в размере 6,5%», - отметил Алексей Текслер, выступая перед депутатами Законодательного собрания 25 июня 2020 года.

Напомним, льготная ипотека была запущена по инициативе президента Владимира Путина в апреле2020 года в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Банки в Челябинской области уже удовлетворили 673 заявки юижноуральцев, выдав 1 миллиард 125 миллионов рублей на приобретение жилья. Всего на жителями области подано 2 тысячи 229 заявок на сумму 3,3 миллиарда рублей. Одобрено 1 тысяча 492 заявки на сумму 2,5 миллиарда рублей.

На днях глава государства предложил расширить условия ипотеки. Владимир Путин выступил с инициативой распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей. В двух столицах страны, а также Московской и Ленинградской областях максимальный размер по льготной ипотеке увеличат до 12 миллионов рублей.

«С учетом последнего решения о расширении размера самой ипотеки до шести миллионов рублей и договоренностей со Сбербанком и ВТБ по уменьшению первоначального взноса с 20 до 15 процентов, спрос на эту программу будет еще более значительным», - отметил Алексей Текслер.

Заявки на оформление льготной ипотеки продолжают принимать ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО Банк «ДОМ.РФ».

Особых требований к заемщикам нет. Они должны быть совершеннолетними и иметь российское гражданство. Нет никаких ограничений по возрасту, семейному положению и количеству детей.

Особых требований к заемщикам нет, кроме того, что они должны быть совершеннолетними гражданами РФ. Возраст, семейное положение и наличие детей роли не играют.

Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Банки снижают размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов.

Льготная ипотека действует только на покупку квартир (не апартаментов) в новостройках («вторичка» не подойдет) и только напрямую у застройщика (юрлица).

В 2020 году в Челябинской области планируют построить 102 новых дома, 52 из них – в Челябинске.

Южноуральцы не смогут с помощью льготной ипотеки рефинансировать уже действующую ипотеку, но существуют другие банковские продукты, предназначенные для этих целей, уточнили в минэкономразвития.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
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