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Алексей Текслер заявил об увеличении расходов на нужды образования

Общество
Сегодня, 15:45
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Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинской области Алексей Текслер заявил о том, что расходы на нужды образования в регионе будут не сокращаться, а, напротив, увеличиваться.

В текущем году совокупный бюджет данной сферы превышает 48 миллиардов рублей (это больше, чем четвертая часть всего регионального бюджета).

Речь о финансировании сферы образования шла сегодня, 20-го августа, на заседании Южно-Уральского педагогического собрания, в котором глава региона принял участие посредством видеоконференцсвязи.

Алексей Текслер заявил, что на его личном контроле находится вопрос строительства новых садиков - таковых в текущем году в регионе появится 12. Еще 13 объектов будет введено в эксплуатацию на Южном Урале в 2021-м году.

Кроме того, в следующем году в Челябинской области откроют региональный центр инклюзивного профессионального образования.

Что касается этого года, то радостные перемены произойдут во многих школах сельских районов и малых городов Южного Урала - в них начнут свою трудовую деятельность полсотни педагогов (спасибо программе "Земский учитель").

Еще одним приятным событием в жизни школ региона станет организация бесплатного горячего питания в начальных классах. Как ранее сообщала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузов, в недавнем времени было подписано соответствующее соглашение с министерством просвещения РФ.

Денежные средства на реализацию проекта регион получит из федеральной казны. Южноуральские школы должны в кратчайшие сроки подготовить все необходимые нормативные документы.

Чтобы обеспечить учеников младших классов бесплатным горячим питанием, нужно провести конкурсные процедуры и закупить нужные продукты.

По словам Елены Коузовой, в среднем по Челябинской области стоимость школьного обеда будет составлять 57-60 рублей (56,5 рубля из этой суммы - федеральный и областной бюджеты).

Алексей Текслер, говоря об образовании на Южном Урале, пообещал и создание новых мест в садиках и школах, обновление инфраструктуры учреждений дополнительного и профессионального образования.

Особое внимание - заявил губернатор - будет уделяться детям и молодежи, мечтающим посвятить себя спорту, искусству, науке, техническому творчеству.

Алексей Текслер подчеркнул, что образование в Челябинской области должно быть доступным, качественным, современным, конкурентоспособным.

Сфере образования глава региона всегда уделял и уделяет особое внимание. В августе он побывал в ряде территорий Челябинской области с большой инспекцией, проверяя выполнении своих ранее данных поручений, и в каждом муниципалитете Алексей Текслер обязательно посещал образовательное заведение (будь то школа, садик или учреждение допобразования), чтобы проверить готовность к новому учебному году.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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