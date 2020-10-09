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Анонсы событий и мероприятий на 10-12 октября

Общество
Сегодня, 16:35
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10-12 октября.

10 октября, суббота

В 12 часов 30 минут состоится авторская экскурсия старшего научного сотрудника музея Светланы Судьи по экспозиции плаката «Когда Восток алел», представляющая 50 произведений агитационного искусства Китая 1950-х годов (ул. Труда, 92А, музей изобразительных искусств, Картинная галерея).

В 14 часов начнутся лекция и мастер-класс по дальневосточной каллиграфии. Проведет Наталья Смирнова – руководитель клуба дальневосточной каллиграфии и живописи тушью «IZUMI», старший преподаватель кафедры философии ЧелГУ (ул. Труда, 92А, музей изобразительных искусств, Картинная галерея).

В 15 часов состоится детский клуб (китайский язык и культура): учимся здороваться и прощаться по-китайски. В веселой форме юных полиглотов познакомят с основными словами китайского языка и расскажут о культуре Поднебесной. (ул. Труда, 92А, музей изобразительных искусств, Картинная галерея).

12 октября, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием первого заместителя главы города Челябинска Натальи Котовой (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

 

ДЛЯ СПРАВКИ

10 октября - Всемирный день психического здоровья.

10 октября 2020 года - Всемирный день мигрирующих птиц.

10 октября - Всемирный день борьбы со смертной казнью.

10 октября - Международный день каши.

10 октября в православном календаре – Покровская Родительская суббота.

10 октября в народном календаре – Савватий Пчельник.

11 октября – Международный день девочек.

11 октября – Всемирный день борьбы с ожирением.

11 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России.

11 октября в народном календаре – Харитонов день.

12 октября - Всемирный день борьбы с артритом

12 октября - День кадрового работника в России.

12 октября в народном календаре – Феофан Милостивый.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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