Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 июля.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную проекту «Зеленый пояс» Челябинска. В качестве спикеров на пресс-конференции выступят Сергей Лавров, заместитель министра экологии Челябинской области; Валерий Нигматуллин, и.о. начальника – первый заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области; Сергей Ефимов, руководитель общественного движения ECO-STANDART; Петр Бирюков, председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологии, охране окружающей среды и сельскому хозяйству. Ссылка на видеовстречу здесь.

В 14 часов состоится всероссийское онлайн-совещание представителей совета по делам ветеранов боевых действий партии «Справедливая Россия – За Правду». Темой совещания станет «Роль и задачи ветеранского движения на современном этапе». В ходе совещания будут обсуждаться законопроекты по комплексному решению вопросов социальной защиты ветеранов боевых действий. Одна из целей совещания – предоставить возможность высказать свои мнения, позицию и идеи непосредственно ветеранам боевых действий. Трансляция будет проходить в региональном отделении партии СРЗП-Челябинск (проспект Ленина 83, кабинет 310).

В 18 часов художник-иллюстратор Евгений Синицын проведет мастер-класс по рисунку в смешанной технике. Данная техника позволяет воспользоваться преимуществами нескольких материалов одновременно (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, площадь Революции, 1).

В 19 часов Дом архитектора Челябинска организует онлайн-лекцию «Правила верстки» от Ильи Овчаренко - руководителя отдела дизайна в консалтинговой компании Citymakers. На лекции автор проекта расскажет, как сложить графику и текст в красивый и понятный материал, какие есть приемы построения композиции и оформления, а также какие частые ошибки совершают начинающие архитекторы и как их избежать. Лекция будет проходит в Яндекс Телемосте. Запись лекции будет сохранена на Ютубе. Регистрация – по ссылке.

В 19 часов 15 минут челябинцев приглашают на пленэр на набережной и экскурсия по Заречью. Мероприятие подходит для всех, кто хочет обрести новый навык или кто уже умеет писать картины (старт с улицы Каслинской, 137, стоимость – 1400 рублей, запись обязательна).

Для справки:

13 июля - День 12-ти апостолов.

13 июля - международный день купания нагишом.

13 июля - День поиска за углом.

13 июля - международный день головоломки.

13 июля - день картофеля-фри.

13 июля - день фасоли с сосисками.

Именины 13 июля отмечают Ян, Яков, Фома, Филипп, Тимофей, Степан, Симон, Петр, Михаил, Матвей, Иван, Варфоломей, Андрей, Динара.