Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15, 16 и 17 августа.

Суббота, 15 августа:

С 8 до 12 часов Челябинская областная станция переливания крови ждет доноров всех групп крови, особенно - с первой положительной (Челябинск - улица Воровского, 68; Магнитогорск - улица Карла Маркса, 160).

В 14 часов начнется сбор участников экологической акции "Чистый берег: Еловое", которым предстоит очистить дно и поверхность водоема (место сбора - база отдыха "Еловое").

Воскресенье, 16 августа:

В 10 часов десант экоактивистов из числа добровольцев и профессиональных дайверов высадится на восточном берегу озера Чебаркуль, чтобы освободить водоем от гнета мусора.

Понедельник, 17 августа:

В 10 часов в онлайн-формате состоится традиционное еженедельное аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием главы города Натальи Котовой.

В 19 часов в прямом эфире в официальной группе проекта в ВКонтакте архитекторы из столичного бюро WOWHAUS покажут первый эскиз будущей набережной челябинского озера Смолино.

ДЛЯ СПРАВКИ:

15 августа - День археолога.

15 августа - Всемирный день бездомных животных.

15 августа - Степан Сеновал.

15 августа - День рождения телефонного приветствия «Алло».

15 августа - День памяти Виктора Цоя

16 августа - День Воздушного флота России.

16 августа - Антон Вихровей.

16 августа - День малинового варенья.

17 августа - День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

17 августа - Авдотья Малиновка.

17 августа - День благодарности черным котам.

17 августа - День проснувшихся улиток.

17 августа - День лысых ежиков.

