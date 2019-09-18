Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 сентября.

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (улица Кирова, 114, гербовый зал, пятый этаж).

В 11 часов в Челябинске запустят оборудование, приобретенное на средства льготного займа Фонда развития промышленности, с помощью которого в регионе планируется увеличить серийное производство радионавигационных комплексов для организации безопасного воздушного движения (улица Монакова, 1, первый кабинет).

В 12 часов в Челябинске состоится пресс-конференция на тему: «Развитие туризма на курорте Кисегач: проблемы и перспективы» (улица Васенко, 63, четвертый этаж).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (улица Кирова, 114, гербовый зал, пятый этаж).

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению челябинского марафона (улица Елькина, 45, центр информационно-культурной деятельности).

В 14 часов состоится заседания комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету (улица Кирова, 114, конференц-зал, третий этаж).

С 15 до 16 часов управление Росреестра Челябинской области проведет горячую линию для журналистов, ответив на все интересующие акул пера вопросов, например, о продлении действия закона «о дачной амнистии», защите прав южноуральцев от мошеннических посягательств на их имущество в ходе электронных сделок, об оспаривании кадастровой стоимости недвижимости (телефон горячей линии: 8(351) 237-27-10).

СПРАВКА

19 сентября - день рождения смайлика.

19 сентября - Михайлово чудо.

19 сентября - День оружейника.

19 сентября - международный пиратский день.