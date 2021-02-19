На месте крупной коммунальной аварии в Чурилово работает прокуратура

В Челябинской области делают ставку на агротуризм

Доходы от налога на самозанятых южноуральцев будут получать муниципалитеты

Два дебюта и одна премьера Челябинской секции критиков

Анонсы событий и мероприятий на 20 февраля

Горячая вода и тепло вернутся в дома чуриловцев в ближайшие часы

В Челябинской области за сутки от COVID -19 умерло восемь пациентов

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В Челябинске на площади Революции появился дырявый забор. Кто виноват?

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В том, что Университетская Набережная просела, виноват не подрядчик, а автомойка

Анонсы событий и мероприятий на 20 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий 20 февраля.

В 17 часов 30 минут состоится пресс-подход заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера по итогам визита вице-премьера РФ на Южный Урал (Челябинск, улица Цвиллинга, 27, резиденция губернатора, четвертый этаж).

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в режиме онлайн пресс-конференцию «Экзоскелет и марсоход». Что еще изобретут челябинские школьники?» с участием руководителя регионального центра технического творчества Владислава Халамова, куратора сети детских технопарков «Кванториум» на Южном Урале Дениса Полушкина.

В 15 часов состоится первое занятие в рамках проекта «Экологическая школа для журналистов». Обучающий семинар пройдут участники Лиги юных журналистов. Тема занятия: «Проснулся, убери свою планету». В программе - выступление представителей министерства экологии по теме эковолонтерства, знакомство с работой ОКТУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области».

В 16 часов состоится защита проектов голосового помощника для цифровизации работы горячей линии поликлиник Челябинска, созданных студентами на Хакатоне QA Assistant (Университетская Точка Кипения ЮУрГУ, проспект Ленина, 87, 144/3-Б).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости.

20 февраля - День леденцовых петушков.

20 февраля - День Луки (Могущница).

20 февраля - Всемирный день управления информацией.

20 февраля - Международный день курильщиков трубки.

20 февраля - День профессионального алкоголика.

20 февраля - День любви к своему питомцу.

20 февраля - День вишневого пирога.

20 февраля - День яблока.

20 февраля - именины отмечают Петр, Лука, Алексей, Александр.