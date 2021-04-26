Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 апреля.

В 9 часов в Челябинске возле Теплотехнического института будет работать автобус помощи ЛДПР, затем он отправится в Копейск с депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Алексеем Бесединым и Евгением Ревой на борту. Один автобус будет работать в Златоусте, в котором едет депутат Государственной Думы РФ Виталий Пашин.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Поисковые отряды Челябинской области: планы на предстоящий сезон».

В 12 часов впервые пройдут дебаты по теме реализации нацпроекта «Производительность труда» в Челябинской области (ул. Российская, 110 к1, первый этаж, Фонд развития промышленности Челябинской области зал для пресс-конференций).

В 13 часов состоится торжественное открытие всероссийской инициативы по развитию предпринимательства и финансовой грамотности среди школьников (ул. Ворошилова, д. 2, Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей»).

В 14 часов в Челябинской области будет дан старт акции «Георгиевская ленточка». В 2021 году акция будет проходить в онлайн и в традиционной форме. С 27 апреля по 9 мая Волонтеры Победы будут раздавать Георгиевские ленточки.

Состоится открытие выставки «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА…», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны (Исторический музей, малый выставочный зал, западная башня, Зал ХХ века)

Справка.

27 апреля - День российского парламентаризма.

27 апреля - День образования Республики Саха (Якутия).

27 апреля - День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии.

27 апреля - День вахтовика (День работников вахтового метода) в России.

27 апреля в народном календаре – Мартын Лисогон.

27 апреля 1961 года основан Советский фонд мира.