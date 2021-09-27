Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Ашинский муниципальный район. Глава региона посетит социальные, спортивные и инфраструктурные объекты, оценит ход работ по благоустройству территорий.

В 7 часов 30 минут стартует пресс-тур в Миасский городской округ, где в рамках которого будет презентовано два проекта и презентация экологической тропы на Французскую горку, реализованную на средства гранта Фонда президентских грантов (отъезд от ЮУрГГПУ).

В 7 часов 30 минут отъезд на базу отдыха «Форелька» (пос. Тургояк Миасского городского округа), где пришвартована парусная яхта.

В 9 часов 30 минут - презентация грантового проекта Ростуризма, реализованного индивидуальным предпринимателем С.А. Власовым. Съемка команды по яхтенном спорту, состоящей из людей с ОВЗ.

В 10 часов 30 минут - трансфер на Уральскую турбазу, знакомство с доступной средой, созданной для активного отдыха людей с ОВЗ (баня с низким полком, трицикл, хендбайк и прочее).

В 11 часов 30 минут - трансфер в пос. Наилы Миасского городского округа.

В 12 часов - прогулка до Французской горки (два километра). Телеоператоров с оборудованием довезут до начала экотропы на «Соболе».

В 12 часов 40 минут - презентация экотропы на Французской горке, созданной на средства гранта Фонда президентских грантов.

С 8 часов до 17 часов 30 минут перед главным корпусом ЮУрГУ пройдет традиционная акция по раздельному сбору мусора. Будут принимать чистые батарейки, крышки, макулатуру, РET 1 бутылочный, стекло.

- Челябинск примет эстафету всероссийского экологического Автопробега «Чистая страна 2.0», организованного в поддержку национального проекта «Экология». Автоколонна мусоровозов отправилась в путь шестого сентября в Москве.

В 10 часов состоится круглый стол (проспект Ленина, 76, ЮУрГУ, главный корпус, 10 этаж, ауд.107).

В 13 часов состоится плоггинг-забег (Челябинск, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, сбор у сцены).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 сентября - Всемирный день туризма.

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России.

27 сентября - День Государственности Республики Саха (Якутия).

27 сентября в православном календаре - Праздник Воздвижения Креста Господня.

27 сентября по народному календарю – Воздвиженье.