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28.05.2021

Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
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28.05.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
28.05.2021

Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции
В Коркинском муниципальном районе (Челябинская область) продолжают происходить аварии на водоводе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
28.05.2021

В Коркинском районе новый порыв на водоводе
Обнаруженный на площади Ярославского, вдоль улицы Труда, в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
28.05.2021

Обнаруженная в центре Челябинска старинная мостовая может стать музеем под открытым небом
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021

Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021

В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021

На предприятии «Уралбройлер» нашли нарушения содержания животных

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021

Магнитогорский вуз посетила делегация бразильского посольства
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021

НМУ в Карабаше продлены на все выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021

Школы Челябинской области приняли участие в конкурсе худших туалетов
Общество
28.05.2021 17:19

Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая

Предлагаем нашим читателям анонсы событий и мероприятий на предстоящие выходные, 29 и 30 мая (пополняется по мере поступления новой информации).

29 мая, суббота

В 8 часов в Челябинске стартует шестая пешая «Городская прогулка». Три пешеходных маршрута протяженностью шесть, 15 и 22 километра по Челябинскому городскому бору, на которых расположены контрольные пункты с заданиями. Место старта и финиша: перекрёсток ул. Гагарина и Копейского шоссе (ост. «КБС (ул. Харлова») напротив ТРК «Алмаз».

В 9 часов 30 минут состоится трейловый забег «Ромашка» - забег на вершины гор по маркированным тропам с возвращением на старт (Кыштым, пос. Слюдорудник).

В 10 часов 30 минут в Семейном клубе Челябинской областной публичной библиотеки состоится мастер-класс по декорированию в технике объемного декупажа «Винтажный кокос» (Челябинск, пр. Ленина, 60, выставочный зал библиотеки).

С 10 часов 30 минут до 14 часов состоится семинар «Основы делопроизводства для НКО» (Челябинск, ул. Труда, 183, Исторический парк «Россия – Моя история», вход со стороны ЛА «Молния»).

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится «Зарядка со звездой». Проведет Александр Драгунов – чемпион и призер соревнований различного уровня Молодежной хоккейной лиги, чемпион по дзюдо среди юниоров, победитель международных горных марафонов, покоритель Эльбруса, актер кино (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 11 часов в Сатке состоится гастрономический фестиваль «Первое Уральское яблоко», посвященный сбору урожая кислицы (горца альпийского). Эта трава произрастает лишь в мае в горной местности Саткинского района (Сатка, площадь 1 Мая).

В 11 часов 30 минут состоится XVII детский культурно-спортивный фестиваль «Сабантуйная мозаика» (Челябинск, городской сад им. А. С. Пушкина).

В 12 часов в Кыштыме начнется заключительное мероприятие городского фестиваля «Мой Белый Дом». В программе: «Поехали!» ожившая эпоха 50-х 60-х годов 20 века, мастер-классы для детей и взрослых, стилизованные фотозоны, дефиле участников конкурса костюмов, киносеанс на свежем воздухе, лотерея и награждение участников фестиваля (парк ансамбля усадьбы «Белый дом»).

В 12 часов 15 минут стартует Первенство Челябинской области по судомодельному спорту. Организаторы - Региональный центр технического творчества Челябинской области и ЧРОО «Федерация судомодельного спорта» (ул. Черкасская, 1А, закрытый бассейн на базе Регионального центра технического творчества).

С 13 до 20 часов в парке Гагарина Челябинска состоится благотворительный фестиваль «Мир для детей». Запланировано выступление творческих коллективов, концерт, мастер-классы, игры, конкурсы, призы, интерактивные площадки и лектории (Челябинск, Центральный парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, сцена Летнего театра).

С 16 часов 30 минут до 21 часа состоится «Бизнес-дозор» – автоквест, ориентированный на работу в команде и быстрое решение поставленных задач. Предприниматели региона смогут попробовать свои силы в этом соревновании. Мероприятие приурочено ко Дню рождения центра «Мой бизнес» Челябинской области. Регистрация

 

30 мая, воскресенье

В 8 часов в Челябинске стартует велопрогулка по Челябинскому городскому бору. Маршрут протяженностью 25 километров. Место старта и финиша: справа от въезда в ЦПКиО им. Гагарина сто стороны ул. Северо-Крымской (ост. ТРК «Родник»).

В 10 часов начнутся соревнования на открытой воде в рамках Первенства Челябинской области по судомодельному спорту (ул. Хуторная 31, озеро Смолино, СШОР по парусному спорту).

В 11 часов 30 минут начнется XVIII Фан-марафон «В Европу и обратно» (Кыштым, в районе поселка Слюдорудник, лыжный стадион спортивно-туристического центра «Провинция»). Регистрация участников – с 10 часов.

В 12 часов на лыжной базе ПКиО им. Гагарина состоится детский спортивный праздник «Ну, догони», посвященный Дню защиты детей. В программе - гонки на роликах и лыжероллерах, красочные стартовые номера, призы и подарки всем участникам, победителям – медали, дипломы и сувениры. Для зрителей - призовые конкурсы и викторины.

С 12 до 14 часов состоится XVIII Городской праздник читательских удовольствий «Летнее чтение на все настроения». Для детей и родителей будет организована работа четырех библиотечных игровых площадок, посвященных летнему чтению на все вкусы и настроения, где дети и родители смогут принять участие в литературных и подвижных играх, викторинах и в различных мастер-классах (Челябинский зоопарк).

В 13 часов состоится фестиваль «Мир для детей 2021». Гости мероприятия смогут посетить различные лектории, попробовать себя в роли художников, спортсменов, поваров, сделать красочные фотографии на фотозонах, поучаствовать в розыгрыше призов и сразится в поединках уличного лазертага (Челябинск, ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летний театр у карьера).

 

ДЛЯ СПРАВКИ

29 мая - Всемирный день здорового пищеварения.

29 мая – Международный день миротворцев ООН.

29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России.

29 мая - День ветеранов таможенной службы России.

29 мая в народном календаре – Фёдор Житник.

30 мая 2021 года - День химика (отмечается в четвертое воскресенье мая).

30 мая в народном календаре – Евдокия Свистунья.

30 мая 1858 года был основан город Хабаровск.

Автор: Любовь Юрина
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Страсти вокруг Челябинского городского бора накаляются (участок зеленой территории, являющейся па
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28.05.2021

В Советском районе Челябинска в заброшенный колодец упала бездомная собака
Дело по иску общественников к Законодательному собранию Челябинской области об отмене постановлен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
28.05.2021

Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции
В Коркинском муниципальном районе (Челябинская область) продолжают происходить аварии на водоводе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
28.05.2021

В Коркинском районе новый порыв на водоводе
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
28.05.2021

Обнаруженная в центре Челябинска старинная мостовая может стать музеем под открытым небом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дело по иску общественников к Законодательному собранию Челябинской области об отмене постановлен
Среда обитания

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 17:19

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 17:19

В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
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28.05.2021 16:54

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:52

НМУ в Карабаше продлены на все выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:33

Школы Челябинской области приняли участие в конкурсе худших туалетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:31

Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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28.05.2021 16:12

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:53

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28.05.2021 15:25

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28.05.2021 14:10

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28.05.2021 13:33

Обнаруженная в центре Челябинска старинная мостовая может стать музеем под открытым небом
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Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму

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В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
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28.05.2021 10:30

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27.05.2021 20:05

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27.05.2021 18:03

Культурный слой: в центре Челябинска обнаружена мостовая бывшей Соборной площади
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27.05.2021 17:59

Пособница экс-мэра Миасса пыталась оспорить приговор
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27.05.2021 17:58

В Карабаше объявлен режим «черного неба»
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27.05.2021 17:54

В пятницу в Челябинской области ночью – заморозки, днем – жарко
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27.05.2021 17:30

Наталья Котова пообещала досрочное завершение строительства парка Дружбы на ЧТЗ
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27.05.2021 17:17

Дирекцию аэропорта Магнитогорска подозревают в мошенничестве
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27.05.2021 17:14

Анонсы событий и мероприятий на 28 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:10

В Златоусте СК проверит смерть мужчины в городском пруду

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:04

В Магнитогорске высадят около 6 тысяч деревьев и кустарников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 17:03

Южноральцев приглашают в театр на чашечку хорошего чая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:56

В Златоусте нашли тело утонувшего мужчины
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:55

Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:37

Фестиваль «В начале славных дел» - посвящение юбилею Сергея Герасимова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:32

Челябинки бегут в банки, чтобы взять кредиты для мошенников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:31

Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 16:04

Ольховский готовится наделать шуму на встрече с Колесником в березовой роще
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 15:34

Челябинке назначили наказание за сбыт препаратов для похудения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 15:20

Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:31

Пассажиров Челябинска предупредили: на остановке по Бажова их подстерегает потенциальный убийца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:16

В Челябинске маршрутчик и водитель легковушки устроили драку на дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 14:14

С 28 мая начинают работу загородные лагеря Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 13:34

В историческом центре Челябинска ограничили движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:40

О планируемых инвестициях в экологию Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:39

Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:38

За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:36

В Карабаше возбудили дело о хищении бюджетных денег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:16

В Челябинске завершается регистрация на Зеленый марафон Сбера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:09

ВТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой на первый год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 12:08

В Челябинском Молодёжном театре состоялась премьера мюзикла «Дюймовочка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:59

В Челябинской области водитель и сотрудники ГИБДД спасли выбежавших на трассу утят

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:32

Начальнику оперативного отдела СИЗО Челябинска предъявлено обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:22

После трагедии в Казани полицейские Челябинска проверили владельцев оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:20

Путин назначил нового прокурора Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 11:00

Южноуральцам пояснили, как вернуть половину стоимости путевки на отдых ребенка в лагере
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:57

В четверг в Челябинской области без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:53

Челябинец получил реальный срок за контрабанду военного оборудования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:52

Многодетная семья погорельцев из Катав-Ивановска получила обещанную помощь от чиновников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:46

Южноуральцам напоминают, что нужно обязательно взять с собой в отпуск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:39

В Миассе вороны напали на воспитателя детского садика

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 10:00

Камеры «Ростелекома» покажут, чем занимаются питомцы, пока они одни дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 23:08

В Челябинске отключат светофоры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 22:59

Проблемами с водой в территориях Челябинской области занялись прокуроры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 18:47

Мост в Меседе, на который пожаловались Текслеру, закрыли и будут ремонтировать
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:57

В Челябинске водителя Land Rover, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:37

Анонс событий и мероприятий на 27 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:11

Медвежонок, гулявший по пляжу Чебаркуля, осваивается в гостях у Карена Даллакяна
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 17:05

В Челябинске директор фабрики стройматериалов пойдет под суд за смерть рабочего

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:50

Магнитогорск тратится на социалку и развитие
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:33

В Молодёжном театре стартовали репетиции спектакля «Я танцую как дебил»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:28

Билеты на спецместа в поезде теперь можно приобретать без дополнительной регистрации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:27

Отчим обливал ребенка кипятком ради пособия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:09

В Магнитогорске обжалован приговор водителю, напавшему на журналиста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 16:06

Изверг, который поливал малыша кипятком, заключен под стражу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:30

Камеры «Ростелекома» присмотрят за сдающими ГВЭ и ЕГЭ южноуральскими школьниками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:07

Канализационные люки стали головной болью Котовой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:06

Виталий Безруков заявил о безвредности шлака на берегу реки Сим в Аше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 15:04

Текслер направил зама и минстрой в территории, где возникли проблемы с водой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:30

«Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» под Челябинском закроет Александр Лапин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:20

Челябинец, устроивший аварию на похищенном такси, пойдет под суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:15

Челябинские опоровцы посвятили Дню предпринимательства автопарад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:14

Челябинские блогеры съездили на предприятие по переработке мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 14:10

Ирина Буторина: Надо относиться к человеку с ОВЗ как к равному
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:59

Новый подход: власти Челябинска рассказали о предстоящем ремонте трамвайных переездов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:32

В Челябинске на площади Революции пройдут соревнования среди экстремалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:26

В Челябинской области появились свои Сократ, Спартак и Адам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:06

В Челябинске эвакуатор сбил ребенка на велосипеде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 13:03

В Челябинске появится кампус международного уровня по развитию искусственного интеллекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 12:37

В Златоусте в городском пруду утонул мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 12:01

Берег Сима отсыпали ядовитыми отходами, жалоба подана в прокуратуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:50

В Челябинске вооруженные налетчики в балаклавах ограбили алкомаркет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:49

В Челябинске из-за Всероссийского полумарафона будет ограничено движение

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:38

Чебаркулец купился на просьбу разоблачить недобросовестного сотрудника банка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:37

ММК увеличивает объемы выпуска премиальной продукции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:35

Странная арифметика челябинских чиновников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 11:00

У южноуральцев появится больше возможностей для занятий спортом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2021 10:13

В среду в Челябинской области жара ослабнет, местами дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 20:02

Депутаты гордумы назначили дату публичных слушаний по стратегии развития Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:47

Магнитогорские депутаты поменяли устав города, предусмотрев возврат к системе вытрезвителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:35

Памятнику Александру Второму на Алом Поле Челябинска быть
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:27

Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:42

Алексей Текслер выступил с традиционным обращением

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:17

Журналист «Урал-пресс-информ» стала победителем конкурса Челябинской филармонии в номинации «Лучшее интервью»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:00

В Чебаркуле гулявшего по пляжу медвежонка забрали у хозяина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 17:47

Dura lex sed lex: Управляющие компании Златоуста отказываются следовать букве закона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 17:44

Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:54

Отчим поливал ребенка кипятком: подробности убийства двухлетнего малыша
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:41

Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ
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25.05.2021 15:37

В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:27

Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:17

Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:05

В Челябинске построят многофункциональную спортивную арену
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:03

В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:38

В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:32

ВТБ запустил образовательный кредит
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:27

Высокие платформы будут оборудованы на остановочном пункте Локомотивная в 2021 году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:23

МегаФон поможет Лебединскому ГОКу автоматизировать сложные процессы добычи руды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:22

Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:00

В Челябинской области суд потребовал огородить опасное здание
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:28

Володин: “Труд осужденных не заменит мигрантов”
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:08

Госдума ужесточит наказание для водителей за повторное пьянство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:59

Текслер: Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:57

В Миассе мотоциклиста отправили в колонию за смерть пассажира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:49

Начались проверки детских оздоровительных лагерей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:47

Челябинская красавица едва не стала Miss Maxim-2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:13

СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:57

Дети с ОВЗ – это тоже дети. В Челябинске прошел показ мод с участием особенных ребят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:32

Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:27

В садике села Кизильское установили глухие окна – не проветрить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:22

Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:03

В селе Меседа обрушился мост, но жители даже не просят о помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:02

Из-за сильной жары большегрузы временно не смогут передвигаться по федеральным трассам Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:00

Сотрудники «Таганая» пожурили посетителей, сорвавших лесные цветы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:38

Спрос на пожарных в Челябинской области вырос в два раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:29

В Челябинске осужденная наркоманка приютила у себя любителей «дури»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:16

Исторический музей готовит к экологическому фестивалю проект «Небо и земля»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:09

В Челябинской области назвали лидеров и аутсайдеров этого года по вводу жилья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:59

Реалии 21-го века: Мост в Катав-Ивановском районе прогнил насквозь, люди отрезаны от мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:46

Челябинцы жалуются Текслеру на свалки легковоспламеняющегося мусора в пожароопасный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:33

В поселке Ашинского района огнеборцы предотвратили пожар в многоквартирном доме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:12

Челябинский музей отправил «Благоверного князя Александра Невского» в Третьяковку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 21:28

Челябинские чиновники снова отчитались о снижении безработицы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 21:03

В Челябинской области на фоне жары вероятны грозы и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 20:47

В Челябинске задержан виновник ДТП, в котором погибли мать с сыном и пострадал отец
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:39

В трех городах Челябинской области продлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:25

Во вторник в Челябинской области – сильная жара, местами грозы и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:32

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:25

ВТБ выдал на Южном Урале три миллиарда рублей по ипотеке с господдержкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 17:40

Челиндбанк расширяет возможности ДБО для предпринимателей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 17:36

Помогите малышу! В селе Тюлюк может погибнуть жеребенок и другие лошади нерадивого хозяина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:56

В Челябинской области установился самый высокий класс пожарной опасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:51

На открытии биеннале в Челябинске устроили перфоманс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:34

Запрягай сани летом: в Челябинске выбирают концепцию главного зимнего городка 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:33

«Пятёрочка» установила новые фандоматы в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:26

В Челябинске возобновились нападения наркоманов на женщин

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:12

Южноуралец завоевал «серебро» чемпионата Европы по каратэ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:54

В Чебаркуле на пляж привели медвежонка: дети в восторге, минэкологии заявило в полицию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:51

В правительстве Челябинской области новый вице-губернатор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:49

Жители деревни Казанцево надругались над собутыльником и убили его
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:38

Челябинск посетил Герой России Олег Дуканов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:36

В «Солнечной долине» состоялся фестиваль эндуро-гонок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:14

В Магнитогорске водитель мусоровоза вывалил горящие отходы на дорогу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:41

День дарения пополнил фонды Исторического музея
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:21

Образцовый театр «Контакт» из Челябинска отпраздновал полувековой юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:19

Алексей Текслер откорректировал структуру правительства Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:18

Прокуратура начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:17

В Миассе прокуратура потребовала возбудить дело о поджоге лесов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:15

Знаменитая Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:14

ММК расскажет всей стране о своей природоохранной деятельности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:13

Жительница Саратовской области, опоздавшая на самолет, устроила дебош в аэропорту Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:12

ГРЦ Макеева подарил школьникам Миасса «Научный старт»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:10

Безруков пригласил Челябинский театр кукол на фестиваль в Москву
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:41

Осужден организатор борделя на Кировке

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:38

В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:18

В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «КовиВак»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:00

Наталья Котова: Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 12:28

Спасатели завершили поиски уральского туриста, пропавшего в горах Абхазии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:58

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:45

Наталья Котова поручила главам районов Челябинска провести полный анализ ситуации с призывом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:43

СК возбудил уголовное дело после смерти женщины, упавшей в открытый коллектор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:30

В Челябинске на футбольном поле в Калининском районе сделают беговые дорожки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:29

Котова спросила с Шамне и Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со стройплощадок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:20

Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:00

После гибели челябинки, провалившейся в открытый коллектор, Котова поручила провести ревизию всех люков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:51

Две школьные команды Челябинской области представят регион на «Президентских состязаниях»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:45

РМК победила в двух номинациях конкурса «Меняющие мир»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:42

Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:29

Движение по улице Куйбышева после провала грунта полностью восстановлено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:24

Купальный сезон в Челябинске откроют 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:23

В Челябинске начнут отключать горячую воду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:21

На трассе Москва-Челябинск водитель грузовика устроил тройное ДТП

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:17

Чемпионат России по киберспорту в Челябинске посетили почти 10 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 09:33

Танцевальное лето в челябинском парке Гагарина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 09:11

В Златоусте появится мемориальный комплекс «Парк Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 09:02

Челябинск отмечает День славянской письменности и культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 08:28

Зарядка со звездой: Дмитрий Кононец собрал своих самых жаростойких поклонников в Саду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:59

Провал на улице Куйбышева в Челябинске ликвидирован, движение открыто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:40

В понедельник в Челябинской области сохранится жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:28

В Челябинской области покалеченных диких животных и птиц вылечили и выпустили на волю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 21:20

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 20:09

В Челябинской области за сутки выздоровело 92 пациента с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 22:06

Южноуральцев предупреждают об изнуряющей жаре в ближайшие четыре дня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 21:27

В Челябинск приехали лучшие кибер-спортсмены России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:23

В школе Карабаша посадили «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:02

В Челябинске назвали авторов проектов благоустройства общественных пространств 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:29

В Челябинской области за сутки подтверждено 89 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:09

Верхнеуральский хирург из Африки Хабиб Хатим: Я выбрал медицину, чтобы дарить людям счастье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:18

Выходные в Челябинской области будут знойными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:00

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:03

Афиша мероприятий учреждений культуры Челябинска на 22-23 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 18:37

Во Всемирный день окружающей среды челябинцев приглашают на «Зеленый Марафон»