Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая

Предлагаем нашим читателям анонсы событий и мероприятий на предстоящие выходные, 29 и 30 мая (пополняется по мере поступления новой информации).

29 мая, суббота

В 8 часов в Челябинске стартует шестая пешая «Городская прогулка». Три пешеходных маршрута протяженностью шесть, 15 и 22 километра по Челябинскому городскому бору, на которых расположены контрольные пункты с заданиями. Место старта и финиша: перекрёсток ул. Гагарина и Копейского шоссе (ост. «КБС (ул. Харлова») напротив ТРК «Алмаз».

В 9 часов 30 минут состоится трейловый забег «Ромашка» - забег на вершины гор по маркированным тропам с возвращением на старт (Кыштым, пос. Слюдорудник).

В 10 часов 30 минут в Семейном клубе Челябинской областной публичной библиотеки состоится мастер-класс по декорированию в технике объемного декупажа «Винтажный кокос» (Челябинск, пр. Ленина, 60, выставочный зал библиотеки).

С 10 часов 30 минут до 14 часов состоится семинар «Основы делопроизводства для НКО» (Челябинск, ул. Труда, 183, Исторический парк «Россия – Моя история», вход со стороны ЛА «Молния»).

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится «Зарядка со звездой». Проведет Александр Драгунов – чемпион и призер соревнований различного уровня Молодежной хоккейной лиги, чемпион по дзюдо среди юниоров, победитель международных горных марафонов, покоритель Эльбруса, актер кино (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 11 часов в Сатке состоится гастрономический фестиваль «Первое Уральское яблоко», посвященный сбору урожая кислицы (горца альпийского). Эта трава произрастает лишь в мае в горной местности Саткинского района (Сатка, площадь 1 Мая).

В 11 часов 30 минут состоится XVII детский культурно-спортивный фестиваль «Сабантуйная мозаика» (Челябинск, городской сад им. А. С. Пушкина).

В 12 часов в Кыштыме начнется заключительное мероприятие городского фестиваля «Мой Белый Дом». В программе: «Поехали!» ожившая эпоха 50-х 60-х годов 20 века, мастер-классы для детей и взрослых, стилизованные фотозоны, дефиле участников конкурса костюмов, киносеанс на свежем воздухе, лотерея и награждение участников фестиваля (парк ансамбля усадьбы «Белый дом»).

В 12 часов 15 минут стартует Первенство Челябинской области по судомодельному спорту. Организаторы - Региональный центр технического творчества Челябинской области и ЧРОО «Федерация судомодельного спорта» (ул. Черкасская, 1А, закрытый бассейн на базе Регионального центра технического творчества).

С 13 до 20 часов в парке Гагарина Челябинска состоится благотворительный фестиваль «Мир для детей». Запланировано выступление творческих коллективов, концерт, мастер-классы, игры, конкурсы, призы, интерактивные площадки и лектории (Челябинск, Центральный парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, сцена Летнего театра).

С 16 часов 30 минут до 21 часа состоится «Бизнес-дозор» – автоквест, ориентированный на работу в команде и быстрое решение поставленных задач. Предприниматели региона смогут попробовать свои силы в этом соревновании. Мероприятие приурочено ко Дню рождения центра «Мой бизнес» Челябинской области. Регистрация

30 мая, воскресенье

В 8 часов в Челябинске стартует велопрогулка по Челябинскому городскому бору. Маршрут протяженностью 25 километров. Место старта и финиша: справа от въезда в ЦПКиО им. Гагарина сто стороны ул. Северо-Крымской (ост. ТРК «Родник»).

В 10 часов начнутся соревнования на открытой воде в рамках Первенства Челябинской области по судомодельному спорту (ул. Хуторная 31, озеро Смолино, СШОР по парусному спорту).

В 11 часов 30 минут начнется XVIII Фан-марафон «В Европу и обратно» (Кыштым, в районе поселка Слюдорудник, лыжный стадион спортивно-туристического центра «Провинция»). Регистрация участников – с 10 часов.

В 12 часов на лыжной базе ПКиО им. Гагарина состоится детский спортивный праздник «Ну, догони», посвященный Дню защиты детей. В программе - гонки на роликах и лыжероллерах, красочные стартовые номера, призы и подарки всем участникам, победителям – медали, дипломы и сувениры. Для зрителей - призовые конкурсы и викторины.

С 12 до 14 часов состоится XVIII Городской праздник читательских удовольствий «Летнее чтение на все настроения». Для детей и родителей будет организована работа четырех библиотечных игровых площадок, посвященных летнему чтению на все вкусы и настроения, где дети и родители смогут принять участие в литературных и подвижных играх, викторинах и в различных мастер-классах (Челябинский зоопарк).

В 13 часов состоится фестиваль «Мир для детей 2021». Гости мероприятия смогут посетить различные лектории, попробовать себя в роли художников, спортсменов, поваров, сделать красочные фотографии на фотозонах, поучаствовать в розыгрыше призов и сразится в поединках уличного лазертага (Челябинск, ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летний театр у карьера).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 мая - Всемирный день здорового пищеварения.

29 мая – Международный день миротворцев ООН.

29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России.

29 мая - День ветеранов таможенной службы России.

29 мая в народном календаре – Фёдор Житник.

30 мая 2021 года - День химика (отмечается в четвертое воскресенье мая).

30 мая в народном календаре – Евдокия Свистунья.

30 мая 1858 года был основан город Хабаровск.