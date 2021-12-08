Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое декабря.

В 10 часов начнется четвертый ежегодный экологический форум «Экоинжиниринг 4.0». Тема: «Экология сознания как фактор устойчивого развития: зеленая индустрия и экологические компетенции региона». На форуме участникам будет представлено три секции для обсуждения: «Зеленая индустрия», «Экологические компетенции» и «Экология сознания». Программа. Для участия в онлайн-режиме необходимо пройти регистрацию.

В 10 часов состоится награждение педагога, ставшего двухмиллионным пользователем платформы «Сферум» (с. Кременкуль, ул. Ленина, 17, средняя школа).

В 10 часов в Челябинске на улице Конструктора Духова подрядчиком будут устанавливаться новые полимерные решетки и люки, взамен украденных (Конструктора Духова, 8).

В 14 часов состоится вебинар для малого и среднего бизнеса, организованный Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). Тема: «Документооборот. Системы администрирования. CRM-системы».

В 14 часов состоится «Урок цифры» на тему: «Разработка игр» с участием VK. Школьникам расскажут все о разработке игр – от этапов создания компьютерных игр до профессий, задействованных в этом процессе. Кроме того, дети узнают, где в Челябинской области можно научиться создавать игры. Урок пройдет в МАОУ «Образовательный центр № 5 г. Челябинска» (Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, д.13). Еще около 30 школ области подключатся через «Сферум».

В 15 часов состоится первое организационное заседание избирательной комиссии Челябинской области нового состава (Челябинск, ул. Кирова, 114, каб. 237).

В 18 часов в Камерном театре состоится встреча с челябинской поэтессой Сашей Кудос (ул.Цвиллинга,15).

В 18 часов 30 минут руководитель клуба дальневосточной каллиграфии и живописи тушью «IZUMI», ст. преподаватель кафедры философии ЧелГУ Наталья Смирнова, приоткроет тайны техники и философии восточного письма на мастер-классе по каллиграфии (Челябинск, площадь Революции, 1, Музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е. В. Александрова).

В 18 часов 30 минут на выставке «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII в» состоится мастер-класс «Анатомический рисунок». Профессиональный педагог заложит основы понимания рисования человека с натуры. Занятие будет полезно как любителям искусства, желающим поучаствовать творческом процессе, так и начинающим художникам. В ходе создания наброска человеческой фигуры участники заложат фундамент для дальнейшего изучения рисунка (Челябинск, площадь Революции, 1, Музей изобразительных искусств, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

Состоится донорская акция в Доме культуры с. Еткуль, (ул. Ленина, 37).

С 5 по 9 декабря проходит специализированная межмуниципальная ярмарка вакансий от ИТ организаций. Она пройдет в онлайн формате. Соискателям предложат более 40 вакансий от двенадцати ИТ-организаций из городов Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 декабря - День Героев Отечества в России.

9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.

9 декабря - День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.

9 декабря в народном календаре – Егор Зимний, Юрий Холодный.